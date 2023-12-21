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Долар дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів
14:23 21.12.2023 |
Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у четвер.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,34%, ширший WSJ Dollar Index - 0,31%.
Пара євро/долар за даними на 14:00 EET торгується на рівні $1,0981 порівняно з $1,0943 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта до долара становить $1,2670 проти $1,2639 напередодні.
Увага трейдерів спрямована на остаточні дані щодо динаміки ВВП США за третій квартал, які оприлюднить міністерство торгівлі країни о 15:30 кч. У цей самий час Мінпраці оприлюднить щотижневі дані щодо кількості нових заявок на допомогу з безробіття в США.
Експерти в середньому очікують збереження оцінки зростання американського ВВП у третьому кварталі на рівні 5,2% у річному виразі й прогнозують збільшення кількості нових заявок на допомогу з безробіття на 13 тис. порівняно з рівнем попереднього тижня.
У середу американська валюта подорожчала на 0,3% до євро й на 0,7% до фунта на сигналах щодо спаду інфляційного тиску в єврозоні та Великій Британії.
Останні статдані підвищують сподівання трейдерів, що ослаблення інфляції дасть змогу провідним світовим центробанкам швидко знизити ставки наступного року, зазначає Market Watch.
Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки ФРС, імовірність її зниження в березні 2024 року трейдери оцінюють у 80,5%.
Курс долара до єни за даними на 14:00 EET опустився до 142,73 єни проти 143,57 єни на закриття попередньої сесії. Пара долар/юань торгується на рівні 7,1452 юаня проти 7,1351 юаня напередодні.
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