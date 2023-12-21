НБУ послабив довідковий курс гривні до 37,6128 грн/$1

"За - тільки 232 на сигнальному голосуванні. Побоялися, що немає голосів у них. Тобто почали розгляд, але потім побачили проблему з голосами. Перевірили на сигнальному голосуванні. Було очевидно, що зараз зірветься", - Ярослав Железняк.