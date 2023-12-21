Європейські фондові індекси знижуються, оскільки інвестори фіксують прибуток напередодні святкових канікул

Європейські фондові ринки у четвер відступили після одноденних втрат на Волл-стріт, коли інвестори зняли частину недавнього прибутку зі столу, оскільки торговий рік наближається до кінця.

О 10:10 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,3% нижче, CAC 40 у Франції торгувався зі зниженням на 0,4%, а FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,3% .

Ринкова ейфорія, викликана «голубиною» зміною прогнозу Федеральної резервної системи минулого тижня, призвела до різкого зростання фондових ринків у всьому світі. Європа не є винятком: базовий індекс DAX у Німеччині, яка домінує економіці Європи, з початку року зріс приблизно на 20%.

Проте, основні індекси на Волл-стріт вночі закрилися зниженням, а промисловий індекс Доу-Джонса перервав дев'ятиденну серію перемог, оскільки інвестори вирішили зафіксувати деякий прибуток перед святковими канікулами.

Цей негативний тон продовжився в Азії відразу, а потім у Європі в четвер.

Дані, опубліковані раніше в четвер, показали, що в листопаді дефіцит бюджету Британії виявився вищим, ніж очікувалося, що посилило навантаження на державні фінанси та наголосило на обмеженості можливостей для передвиборного зниження податків з боку уряду прем'єр-міністра Ріші Сунака.

Однак основні економічні дані, опубліковані в четвер, з'являться за океаном: очікується, що у третьому кварталі економіка США продемонструє зростання на 5,2% у річному обчисленні.

Крім того, у п'ятницю буде опубліковано базовий індекс цін PCE у США, переважний показник базової інфляції ФРС, де очікується чергове уповільнення.