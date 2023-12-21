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Ціни на золото вагаються, оскільки ринки оцінюють ставки на зниження ставок у 2024 році

08:42 21.12.2023 |

Фінанси

 

Ціни на золото трохи змінилися на азіатських торгах у четвер, дотримуючись торгового діапазону, встановленого минулого тижня, оскільки ринки розмірковували про те, коли Федеральна резервна система почне знижувати відсоткові ставки.

Жовтий метал залишався в діапазоні від 2000 до 2050 доларів за унцію, що спостерігався минулого тижня. Хоча «голубині» сигнали ФРС допомогли металу прорватися вище за рівень $2000 за унцію, він щосили намагався досягти подальшого зростання, оскільки схильність до ризику покращилася, а трейдери сумнівалися в очікуваннях швидкого зниження ставок з боку ФРС.

Деякі представники ФРС також попередили, що ставки центрального банку на швидке зниження ставок були надмірно оптимістичними з огляду на те, що інфляція, як і раніше, значно перевищує річний цільовий показник ФРС у 2%.

Їхні коментарі дозволили долару відновитися з майже п'ятимісячних мінімумів цього тижня і дотрималися значного зростання золота.

Спотове золото о 07:34 EET зросло на 0,3% до $2036,89 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото з терміном, що закінчується, у лютому залишалися на рівні $2048,65 за унцію.

Але, незважаючи на недавнє опір з боку чиновників ФРС, ціни на ф'ючерси на ФРС показали, що трейдери прогнозують понад 70% ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у березні 2024 року.

Ринки також очікували виходу багатьох економічних показників, які будуть оприлюднені цього тижня, а сьогодні вийде переглянуте значення ВВП за третій квартал. Сила економіки США дає ФРС більше можливостей більш тривалого збереження ставок високому рівні.

Щотижневі дані щодо заявок на допомогу з безробіття також будуть опубліковані в четвер, а дані щодо індексу цін PCE - ключового індикатора інфляції для ФРС - будуть опубліковані в п'ятницю. Інфляція та сила ринку праці є ключовими спірними моментами для ФРС, оскільки обидва сектори останніми місяцями продемонстрували дивовижну стійкість.

Проте будь-які ознаки охолодження економіки, ймовірно, призведуть до падіння долара та зростання золота. Жовтий метал може виграти від нижчих відсоткових ставок, з огляду на те, що високі ставки збільшують альтернативну вартість інвестицій у жовтий метал.

Серед промислових металів ціни на мідь у четвер коливалися близько чотиримісячного максимуму після того, як слабкість долара та надії на додаткові заходи стимулювання у Китаї стимулювали сильне зростання червоного металу.

Ф'ючерси на мідь, що спливають у березні, стабілізувалися на рівні $3,9078 за фунт, залишаючись поблизу максимумів, що спостерігалися востаннє на початку серпня.

Центральний банк Китаю цього тижня зберіг базову процентну ставку за кредитами на рекордно низькому рівні, зберігаючи м'які грошово-кредитні умови у спробах підтримати економічне зростання. Попит на мідь у країні залишається високим, незважаючи на погіршення економічних умов, і очікується, що він покращиться найближчими місяцями, оскільки Пекін запроваджує додаткові заходи стимулювання.

Очікується, що ринки міді також звузяться в 2024 році на тлі зростання попиту і закриття великих шахт у Панамі та Перу, що обмежують постачання.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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