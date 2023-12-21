Фунт стерлінгів упав, оскільки увага переключилася на інфляцію в США

Кроси стерлінга зазнали втрат у четвер, тоді як єна знайшла опору в ослабленій через свята торгівлі напередодні виходу останніх цього року важливих даних у вигляді п'ятничних даних щодо інфляції в США.

У середу фунт стерлінгів пережив саме різке падіння щодо долара за два місяці після того, як британська інфляція у жовтні впала нижче за прогнози до річного рівня 3,9%, що є дворічним мінімумом.

Валюта впала на 0,7% до $1,2638, оскільки трейдери прогнозували зниження ставок Банком Англії вже у травні. Наступні рухи на азіатській сесії в четвер були скромними, і востаннє ціна сягнула $1,2639.

По відношенню до євро фунт досяг найнижчого рівня за понад три тижні на позначці 86,68 пенса, а востаннє він торгувався поблизу цього рівня на позначці 86,59. Австралійський долар коливається на рівні £0,5334 після досягнення шестимісячного максимуму £0,5355.

Аналітики прогнозують аналогічне пом'якшення п'ятничних даних щодо основних споживчих витрат у США (PCE), при цьому річний рівень інфляції сповільниться до найнижчого рівня з 2021 року на рівні 3,3%.

Але, враховуючи, що долар уже кілька тижнів зазнає втрат, а скорочення Федеральної резервної системи на 150 базисних пунктів вже закладено на 2024 рік, обережність поки утримує від подальших продажів долара.

"Деякі коригування позицій та зниження ризиків напередодні (цієї) події... цілком розумні", - сказав валютний стратег OCBC Крістофер Вонг у Сінгапурі.

«У міру наближення до святкового сезону ліквідність стає дедалі меншою, і низька ліквідність може посилити рух цін у разі будь-яких несподіваних даних».

Активні продажі в останню годину торгів акціями на Уолл-стріт також спричинили хвилю неприйняття ризику на ринках, що нависли над торгівлею в Азії, навіть незважаючи на те, що ф'ючерси на акції стабілізувалися.

Настрій допоміг єні, а Японія підвищила прогноз зростання на фінансовий рік до 1,6%.

Єна зросла приблизно на 0,5% і востаннє торгувалася на рівні 142,86 за долар. Цього року вона втратила понад 8% до долара, оскільки Банк Японії завзято утримує короткострокові ставки негативними, незважаючи на підвищення відсоткових ставок у США на 300 базисних пунктів.

Євро залишався стабільним на рівні $1,0952.

Австралійський і новозеландський долар торгувався трохи нижче п'ятимісячних максимумів середи. Австралійський долар був останнім на позначці 0,6753 долара, досягнувши максимуму з липня на рівні 0,6779 долара у попередній день. Ківі торгувався на рівні $0,6251.

Індекс долара, що знизився за рік на 1%, в Азії був трохи слабшим і склав 102,29. Прибутковість десятирічних казначейських облігацій за ніч досягла семимісячного мінімуму 3,847%.

Китайський юань упав, оскільки вартість офшорного фінансування в юанях впала, а фондовий індекс китайських «блакитних фішок» коливався поблизу п'ятирічного мінімуму. Востаннє він становив 7,1463 за долар.