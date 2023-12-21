Волл-стріт різко впала до закриття, оскільки раптовий розпродаж привів до ралі

Американські фондові індекси закрилися зниженням у середу після того, як різке падіння опівдні поклало край вражаючому ралі Волл-стріт, яке було викликане падінням відсоткових ставок і «голубиною» політикою Федеральної резервної системи.

Усі три основні фондові індекси США наприкінці сесії пішли вниз і закрилися на 1,3-1,5% нижче закриття вівторка.

Акції були «близькі до історичних максимумів, вони досягли рівня опору», - сказав Джей Хетфілд, портфельний менеджер InfraCap у Нью-Йорку, зазначивши, що спад був «напрочуд гучним, ситуація дуже швидко змінювалася від гарячої до холодної».

«Дивно, наскільки агресивним є розпродаж, але це має сенс, враховуючи, як далеко ми просунулися», - додав Хетфілд.

Акції FedEx впали на 12,1% після того, як компанія з доставки посилок не виправдала квартальні оцінки прибутку і скоротила прогноз виручки на весь рік через конкуренцію з United Parcel Service в прийдешньому слабкому святковому сезоні. UPS знизилася на 2,9%.

Деякі трейдери заявили, що ринковий розпродаж міг бути посилений великими покупками короткострокових пут-опціонів на S&P 500, включаючи пут-контракти, які б захищали індекс від падіння нижче рівня 4755 до кінця сесії.

Пут-опціони дають право продати акції за фіксованою ціною в майбутньому, а іноді хеджування, пов'язане з опціонами, може підвищити волатильність.

У продовженій торгівлі акції Micron Technology підскочили на 4,4% після того, як виробник чіпів пам'яті прогнозував квартальну виручку вище за оцінки.

У ході сесії індекс S&P 500 був у межах 0,5% від свого історичного максимуму закриття. Досягнення нового максимуму закриття підтвердило б, що еталонний індекс знаходився на бугаєвому ринку з моменту закриття на ведмежому ринку у жовтні 2022 року.

Індекс зараз більш ніж на 2,0% нижчий за свій рекордний максимум закриття.

"У грудні у нас спостерігалося агресивне зростання, і настрої інвесторів високі: вони практично за рекордний час перейшли від ведмежих до бугаєвих", - сказав Томас Мартін, старший портфельний менеджер GLOBALT в Атланті. «Отже, ринки запитують: «Що тепер?»

Минулого тижня Федеральна резервна система дала зрозуміти, що досягла кінця циклу посилення ставок і відчинила двері для зниження ставок у 2024 році.

Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсбі пізно ввечері у вівторок підтвердив, що швидкість, з якою інфляція остигає до річного цільового показника ФРС у 2%, стимулюватиме політику зниження ставок.

За даними CME FedWatch tool, фінансові ринки прогнозували можливість того, що перше скорочення відбудеться вже в березні, з ймовірністю 71,1%.

На економічному фронті більший, ніж очікувалося, стрибок споживчої довіри у США та несподіване збільшення продажів житла на вторинному ринку сприяли підвищенню основних індексів.

Очікується, що Міністерство торгівлі завершить тиждень своїм третім та остаточним звітом щодо ВВП за третій квартал у четвер, а в п'ятницю буде опубліковано великий звіт про особисті споживчі витрати (PCE), який охоплюватиме зростання доходів, споживчі витрати та, що особливо важливо, інфляцію.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 475,92 пунктів, або 1,27%, до 37 082, S&P 500 втратив 70,02 пунктів, або 1,47%, до 4 698,35, а індекс Nasdaq Composite впав на 225,28 пункту, чи 1,5%, до 14 777,94.

Усі 11 основних секторів індексу S&P 500 закрилися в мінусі, при цьому споживчі товари різко впали у відсотковому відношенні після того, як компанія з виробництва упакованих продуктів General Mills знизила прогноз продажів.

Акції Alphabet додали 1,2% після того, як компанія оголосила про реструктуризацію підрозділу Google із продажу реклами.

Акції консалтингової компанії Aon впали на 6,0% після оголошення купівлі приватного страхового брокера NFP за 13,4 мільярда доларів.

Число падаючих випусків на NYSE перевищувало кількість зростаючих у співвідношенні 2,64 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,26 до 1 сприяло падінню.

Індекс S&P 500 встановив 36 нових 52-тижневих максимумів та 1 новий мінімум; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 210 нових максимумів та 89 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 12,84 мільярда акцій порівняно із середнім показником 12,15 мільярда за всю сесію за останні 20 торгових днів.