Фінансові новини
- |
- 20.12.23
- |
- 18:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар зміцнюється до євро і фунта, дешевшає в парі з єною
14:52 20.12.2023 |
Долар США зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у середу, дешевшає в парі з єною.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,23%, ширший WSJ Dollar Index - 0,19%.
Пара євро/долар за даними на 14:10 EET торгується на рівні $1,0940 порівняно з $1,0981 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта до долара становить $1,2653 проти $1,2732 напередодні.
Дані Національного статистичного управління (ONS) Великої Британії, опубліковані в середу, засвідчили уповільнення інфляції в країні в листопаді до мінімуму з вересня 2021 року. Споживчі ціни зросли на 3,9% у річному вираженні після підйому на 4,6% у жовтні. Консенсус-прогноз аналітиків, представлений Trading Economics, передбачав уповільнення листопадової інфляції до 4,4%.
Днем раніше статистичне управління Європейського союзу підтвердило ослаблення темпів зростання споживчих цін у єврозоні в листопаді до мінімальних із липня 2021 року 2,4%.
Сигнали спаду інфляції підвищили очікування зниження ключових ставок європейським ЦБ і Банком Англії наступного року.
Трейдери в середньому вважають, що британський ЦБ може опустити ставку загалом на 143 базисних пункти (б.п.) наступного року, тобто щонайменше п'ять разів по 25 б.п., зазначає Trading Economics.
Курс долара до єни за даними на 14:10 EET знизився до 143,41 єни з 143,84 єни на закриття попередньої сесії. Напередодні долар додав 0,7% у парі з японською нацвалютою на тлі "голубиних" сигналів від Банку Японії.
Пара долар/юань торгується на рівні 7,1389 юаня проти 7,1030 юаня на закриття попередньої сесії. Народний банк Китаю (НБК, центробанк країни) у середу зберіг базову відсоткову ставку за кредитами (LPR) терміном на один рік на рівні 3,45% річних, що є рекордним мінімумом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Камишін: Анонсоване президентом виробництво 1 млн українських дронів у 2024 році - це тільки FPV
|Зеленський призначив Галину Михайлюк представником президента у Верховній Раді
|Рада розгляне призначення голови Рахункової палати попри застереження послів «Великої сімки»
|Зеленський: Генштаб просить мобілізувати ще 500 тисяч бійців, для цього треба знайти 500 мільярдів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Бізнес цьогоріч отримав доступних кредитів на 95 мільярдів
|Долар зміцнюється до євро і фунта, дешевшає в парі з єною
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 37,4955 грн/$1
|Європейські фондові індекси зростають на тлі різкого уповільнення інфляції у Великій Британії
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 20.12.23
|Ціни на золото стабілізувалися вище за $2000, оскільки ставки на зниження ставок ФРС зберігаються
|Азіатські акції зростають, Nikkei досяг 33-річного максимуму на тлі бурхливого ралі після рішення Банку Японії
Бізнес
|Японський бейсболіст підписав найбільший контракт в історії спорту: обійшов Мессі
|Євросоюз погодив правила регулювання ШІ з дозволом на розпізнавання облич та штрафами від €7,5 млн – бізнес та правозахисники не у захваті
|Consumer Reports: Mercedes й BMW занижують автономність своїх електромобілів, а Tesla й Lucid — завищують
|Apple збільшить виробництво iPhone в Індії до 50 мільйонів одиниць на рік – WSJ
|Компанія Маска програла суд у Швеції на тлі страйку працівників свого заводу
|Apple перейде на акумулятори для iPhone індійського виробництва
|Норвезькі профспілки підтримали шведських колег у страйку проти Tesla