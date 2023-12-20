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АНАЛІТИКА

Долар зміцнюється до євро і фунта, дешевшає в парі з єною

14:52 20.12.2023 |

Фінанси

 

Долар США зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у середу, дешевшає в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,23%, ширший WSJ Dollar Index - 0,19%.

Пара євро/долар за даними на 14:10 EET торгується на рівні $1,0940 порівняно з $1,0981 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,2653 проти $1,2732 напередодні.

Дані Національного статистичного управління (ONS) Великої Британії, опубліковані в середу, засвідчили уповільнення інфляції в країні в листопаді до мінімуму з вересня 2021 року. Споживчі ціни зросли на 3,9% у річному вираженні після підйому на 4,6% у жовтні. Консенсус-прогноз аналітиків, представлений Trading Economics, передбачав уповільнення листопадової інфляції до 4,4%.

Днем раніше статистичне управління Європейського союзу підтвердило ослаблення темпів зростання споживчих цін у єврозоні в листопаді до мінімальних із липня 2021 року 2,4%.

Сигнали спаду інфляції підвищили очікування зниження ключових ставок європейським ЦБ і Банком Англії наступного року.

Трейдери в середньому вважають, що британський ЦБ може опустити ставку загалом на 143 базисних пункти (б.п.) наступного року, тобто щонайменше п'ять разів по 25 б.п., зазначає Trading Economics.

Курс долара до єни за даними на 14:10 EET знизився до 143,41 єни з 143,84 єни на закриття попередньої сесії. Напередодні долар додав 0,7% у парі з японською нацвалютою на тлі "голубиних" сигналів від Банку Японії.

Пара долар/юань торгується на рівні 7,1389 юаня проти 7,1030 юаня на закриття попередньої сесії. Народний банк Китаю (НБК, центробанк країни) у середу зберіг базову відсоткову ставку за кредитами (LPR) терміном на один рік на рівні 3,45% річних, що є рекордним мінімумом.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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