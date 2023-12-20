Європейські фондові індекси зростають на тлі різкого уповільнення інфляції у Великій Британії

Європейські фондові ринки зросли в середу, при цьому індекс FTSE 100 лідирував, оскільки охолодження інфляції у Великобританії посилило оптимізм, що зростає, з приводу того, що центральні банки почнуть пом'якшувати грошово-кредитну політику на початку наступного року.

О 10:10 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,2% вище, CAC 40 у Франції торгувався з підвищенням на 0,3%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 1,5% .

Дані, опубліковані раніше в середу, показали, що річна інфляція споживчих цін у Великій Британії впала в листопаді набагато більше, ніж очікувалося, до 3,9% з 4,6% у жовтні, найнижчого рівня з вересня 2021 року.

Важливий базовий річний показник, який не включає волатильні ціни на продукти харчування та енергоносії, також впав на несподівано більшу величину, впавши до 5,1% із 5,7%.

Банк Англії зберіг свою основну відсоткову ставку без змін на своєму засіданні минулого тижня, але заявив, що ставки залишаться високими протягом тривалого періоду, оскільки три політики продовжують виступати за чергове підвищення ставок.

Цей швидкий прогрес у поверненні рівня інфляції до середньострокової мети банку в 2% може лише посилити очікування ринку, що чиновники погодяться на зниження ставок у першій половині нового року, щоб підтримати економіку, що сповільнюється.

Ціни виробників у Німеччині також впали більше, ніж очікувалося, впавши на 0,5% порівняно з листопадом місяця, річне зниження становило 7,9%.

Очікується, що це зниження відпускних цін сприятиме покращенню споживчих настроїв у Німеччині з початком нового року.

Прогнозний індекс споживчих настроїв зріс до -25,1 пункту в січні з переглянутого -27,6 місяцем раніше і вище за очікування -27,0.

Європейський центральний банк також зберіг процентні ставки без змін минулого тижня, і хоча президент Крістін Лагард відкинула будь-які припущення про «голубиний поворот», індекс споживчих цін єврозони був підтверджений у вівторок на рівні 2,4% у річному вирахуванні в листопаді, що недалеко від 2-го показника центрального банку. % ціль.

Це змушує інвесторів чекати кількох знижень ставок з боку ЄЦБ наступного року, причому перші кроки потенційно можуть статися у першому кварталі.

Акції Petrofac злетіли нагору після того, як нафтосервісна компанія назвала свої перспективи стійкими, підкріпленими сильними замовленнями. Сюди входить укладення другого контракту в рамках шести проектів вартістю 14 мільярдів доларів із голландським оператором системи передачі електроенергії TenneT на суму близько 1,4 мільярда доларів.