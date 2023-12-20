Ціни на золото стабілізувалися вище за $2000, оскільки ставки на зниження ставок ФРС зберігаються

Ціни на золото стабілізувалися в середу, дотримуючись торгового діапазону, встановленого минулого тижня на тлі стійких ставок на те, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки на початку 2024 року.

Жовтий метал, схоже, встановив торговий діапазон від 2000 до 2050 доларів за унцію на тлі оптимізму, що росте, з приводу зниження відсоткових ставок у наступному році. Але зростання схильності до ризику призвело до того, що приплив капіталу в золото залишався обмеженим, оскільки трейдери вкладалися в високоприбуткові активи.

Тим не менш, ціни на золото залишилися вищими за бажаний рівень у 2000 доларів, а зростання цього тижня також наблизило їх до рекордного максимуму близько 2150 доларів за унцію.

Спотове золото о 07:25 EET залишалося на рівні $2040,03 за унцію, у той час як ф'ючерси на золото з терміном у лютому зросли на 0,1% до $2053,05 за унцію. Обидва інструменти продемонстрували сильне зростання у вівторок, оскільки долар впав до чотиримісячного мінімуму, а прибутковість казначейських облігацій впала нижче за ключові рівні.

Попередження деяких представників ФРС про те, що ставки центрального банку на швидке зниження ставок були завищені, мало допомогли стримати очікування того, що ФРС почне знижувати ставки вже у березні 2024 року.

Ціни на ф'ючерси на ФРС показали, що трейдери оцінюють ймовірність зниження на 25 базисних пунктів у березні у 67,5% порівняно з ймовірністю 62,7%, що спостерігалася днем раніше. Це сталося навіть незважаючи на те, що деякі представники ФРС попередили, що ФРС, як і раніше, не впевнена у термінах запровадження відсоткових ставок на тлі стійкої інфляції в США.

Стійкість економіки США також може дати ФРС більше можливостей більш тривалого збереження ставок на високому рівні.

Тим не менш, золото може виграти від нижчих відсоткових ставок, враховуючи, що вищі ставки збільшують альтернативну вартість інвестицій у жовтий метал.

Але зростання золота може стримуватися збільшеним апетитом до ризику, особливо якщо економіка США виявить більше ознак руху до м'якої посадки. Очікується, що такий сценарій також призведе до зниження попиту на жовтий метал як притулок.

Серед промислових металів ціни на мідь у середу коливалися поблизу більш ніж чотиримісячного максимуму на тлі очікувань скорочення поставок і збільшення попиту в 2024 році.

Ф'ючерси на мідь, термін дії яких спливає у березні, зросли на 0,2% до $3,9143 за фунт.

Очікується, що постачання червоного металу буде обмежено у 2024 році після закриття великих шахт у Перу та Панамі. Очікується, що це збігатиметься зі збільшенням попиту, особливо зі зростанням популярності електромобілів та екологічно чистих джерел енергії.

Очікується, що попит на мідь у Китаї збільшиться, оскільки Пекін збільшує витрати на інфраструктуру для підтримки економіки. Однак час вжиття додаткових стимулюючих заходів з боку Китаю залишається ключовим моментом невизначеності для бугаїв по міді.

Центральний банк Китаю в середу зберіг базові ставки за кредитами на рекордно низькому рівні, сигналізуючи про те, що країна має обмежений потенціал для реалізації додаткових монетарних стимулів.