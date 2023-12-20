Долар має труднощі на тлі очікувань зниження ставок; Єна задкує

У середу долар США падає по відношенню до більшості основних валют, оскільки трейдери, напередодні даних інфляції, продовжували продавати валюту, роблячи ставки на те, що Федеральна резервна система США незабаром почне знижувати відсоткові ставки.

Винятком була єна, щодо якої долар залишався стійким після того, як Банк Японії напередодні не обмовився про припинення своєї надм'якої грошово-кредитної політики.

Чиновники ФРС почали чинити опір після того, як на засіданні Федерального комітету з відкритого ринку минулого тижня було заплановано три зниження ставок на 2024 рік, що спровокувало ралі на фінансових ринках.

За даними CME FedWatch tool, учасники ринку зараз оцінюють ймовірність першого зниження ставок на березневому засіданні ФРС у 67,5%.

"Головний джин зараз випущений з пляшки, і ФРС доведеться або змиритися з цим і ризикнути передчасно пом'якшити політику, або дати сильну відсіч і викликати деяку волатильність на ринках", - сказав Кайл Родда, старший аналітик фінансових ринків Capital.com.

Хоча президент Федеральної резервної системи Атланти Рафаель Бостік у вівторок повторив, що він очікує на два зниження ставок у другій половині року, він додав, що зараз немає «строковості».

У той же день президент ФРБ Річмонда Томас Баркін заявив, що спроможність центрального банку виправдати прогнози щодо зниження ставок, залежить від того, як поведеться економіка.

Індекс долара востаннє залишався практично незмінним на позначці 102,20 після падіння більш ніж на 0,3% у вівторок та досягнення чотиримісячного мінімуму 101,76 минулого тижня.

Зрештою, рух долара залежатиме від економічних даних, що підтверджують зниження ставок, які були закладені в ціну, сказав Родда.

"Долар США є протилежністю так званого "загального ралі", яке продовжиться, якщо дані підтвердять необхідність скорочень наступного року", - сказав він.

Ключовий показник інфляції для ФРС, базовий індекс цін особистих споживчих витрат (PCE), повинен бути опублікований цього тижня і може дати ясність щодо того, чи достатньо сповільнилася інфляція, щоб ФРС могла почати пом'якшення політики наступного року.

Тим часом, долар утримав єну нижче за рівень 143,78 ієни після того, як японська валюта впала до 144,95 у попередній день.

У вівторок єна торгувалася в районі нижнього діапазону 142, перш ніж Банк Японії оголосив про своє рішення щодо грошово-кредитної політики, і ще більше послабшала після того, як глава японського центрального банку Кадзуо Уеда не дав жодних натяків на швидке припинення негативних процентних ставок.

«Відсутність «яструбиної позиції» Уеди має зміцнити думку, що наступний квітень стане найймовірнішою датою зміни політики», - заявив у замітці старший валютний стратег Національного банку Австралії Родріго Катріл.

Євро тримався на рівні $1,0973, тоді як фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні $1,2724 після зростання на тлі ослаблення долара у вівторок.