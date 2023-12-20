Волл-стріт закрилася зростанням, оскільки лихоманка зі зниження ставок зберігається

У вівторок Волл-стріт продовжила ралі, продовжуючи зростати цього дня, оскільки «голубина» політика Федеральної резервної системи минулого тижня продовжувала звучати, і інвестори з нетерпінням чекали на важливі дані щодо інфляції.

Загальне зростання призвело до зростання всіх трьох основних фондових індексів США та підштовхнуло S&P 500 до рівня в межах 1 процентного пункту від його максимального закриття, досягнутого у січні 2022 року. Якщо базовий індекс закриється вище за цей рівень, це підтвердить, що він знаходить у бугаєвий ринок з моменту досягнення дна у жовтні 2022 року.

Називаємий індексом блакитних фішок, Доу-Джонс досягнув ще одного рекордного закриття.

У грудні компанії з малою капіталізацією продемонстрували сильне зростання; Індекс Russell 2000 став лідером зростання, піднявшись на 1,9%. У грудні індекс зріс на понад 11,7%.

"Це повне марення ФРС", - сказав Росс Мейфілд, аналітик інвестиційної стратегії компанії Baird в Луїсвіллі, штат Кентуккі. «І на даний момент календарного року немає реального каталізатора, який міг би чинити якийсь знижувальний тиск».

"Очевидно, що рівні, якими дорожать інвестори, бугаї та ведмеді, важливі з психологічного погляду", - сказав Мейфілд. «Але важливіше, широта розширюється, імпульс є, і економіка підтверджує цей крок».

Акції FedEx впали на 8% у розширеній торгівлі після того, як компанія з доставки посилок знизила прогноз виручки на весь рік через конкуренцію з United Parcel Service у слабкому святковому сезоні. UPS знизилася на 2,6%.

Після завершення засідання з політики центрального банку минулої середи Федеральний комітет з відкритого ринку дав зрозуміти, що він досяг кінця циклу посилення і відчинив двері для зниження ставок наступного року.

Президент ФРБ Атланти Рафаель Бостік заявив у вівторок, що «немає терміновості» розпочинати зниження ставок, враховуючи силу економіки та повільні темпи, з якими інфляція остигає до річного цільового показника центрального банку у 2%.

Незважаючи на це, фінансові ринки оцінюють ймовірність того, що ФРС знизить ставку на 25 базисних пунктів вже у березні, становить 67,5%, згідно з даними CME FedWatch tool.

"Ринок, ймовірно, трохи випереджає ФРС, і ФРС права, підливаючи в це питання трохи води", - додав Мейфілд. "Але ринки насправді не вірять у це, і ФРС не робить нічого особливого, щоб змінити ситуацію".

На економічному фронті, звіт Міністерства торгівлі показав, що у листопаді обсяги будівництва нових будинків на одну родину зросли на 18%, досягнувши більш ніж півторарічного максимуму.

Індекс житлового будівництва S&P 1500 та індекс житлового будівництва Philadelphia SE зросли на 1,6% та 1,2% відповідно.

Очікується, що Міністерство торгівлі опублікує остаточний звіт з ВВП за третій квартал у четвер, а в п'ятницю настане великий звіт про особисті споживчі витрати (PCE), який охоплюватиме зростання доходів, споживчі витрати та, що особливо важливо, інфляцію.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 251,9 пункту, або 0,68%, до 37 557,92, S&P 500 додав 27,81 пункту, або 0,59%, до 4 768,37, а індекс Nasdaq Composite додав 98, 03 пункти, або 0,66%, до 15 003,22.

Усі 11 основних секторів індексу S&P 500 завершили сесію у плюсі, при цьому найбільший процентний приріст продемонстрували послуги енергетики та зв'язку.

Акції Boeing зросли на 1,2% після того, як німецька авіакомпанія Lufthansa повідомила, що замовила у авіавиробника 40 літаків 737-8 MAX.

Акції Kenvue підскочили на 2,2% після рішення суду США на користь компанії з виробництва товарів для здоров'я споживачів за позовом через препарат Тайленол.

Акції Amgen зросли на 1,1% після того, як BMO підвищила рейтинг акцій компанії до рівня "краще ринку" порівняно з "ринковими показниками".

Число зростаючих емітентів на Нью-Йоркській фондовій біржі перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 4,68 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,85 до 1 було на користь зростаючих компаній.

Індекс S&P 500 встановив 48 нових 52-тижневих максимумів та 1 новий мінімум; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 200 нових максимумів та 82 нових мінімуму.

Обсяг на біржах США становив 11,61 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,97 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.