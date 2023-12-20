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НБУ скасував підтвердження валютних угод через ВалКлі
23:48 19.12.2023 |
Національний банк України (НБУ) вирішив відмовитися від використання Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку (ВалКлі), йдеться в постанові регулятора №161.
Згідно з нею, постанову правління Нацбанку від 2 січня 2019 року №10 "Про затвердження Правил функціонування Системи підтвердження угод на валютному ринку України" визнають такою, що втратила чинність.
Також вносяться корективи до постанови №26, якими виключаються згадки про Систему підтвердження угод.
Отже, міжбанківські угоди комерційних банків та НБУ підтверджуватимуться завдяки торговельно-інформаційним системам Bloomberg і Reuters.
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