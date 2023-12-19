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АНАЛІТИКА

НКРЕКП затвердила ставку внеску на регулювання на I квартал 2024 р. у розмірі 0,067%

16:18 19.12.2023 |

Фінанси

 

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і компослуг (НКРЕКП), визначила ставку внеску на регулювання на січень-березень 2024 року на рівні 0,067% для платників, які провадять діяльність, що регулюється Нацкомісією.

"Це нижче, ніж на перший квартал 2023, 2022, 2021 і 2020 років і нижче, ніж за останні п'ять років", - зазначили в Нацкомісії на засіданні у вівторок.

Згідно з чинним законодавством, розмір ставки внеску на регулювання визначено як похідна суми чистого доходу платників внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, у третьому кварталі 2023 року на ¼ планового обсягу потреби у фінансуванні регулятора на 2024 рік.

Як повідомляється в обґрунтуванні Нацкомісії до ухваленого рішення, загальна сума чистого доходу платників внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за третій квартал 2023 року становила 317,088 млрд грн, а ¼ планового обсягу потреби у фінансуванні регулятора на 2024 рік - 212,688 млн грн.

Із цієї суми витрати на оплату праці працівників НКРЕКП становлять 162,731 млн грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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