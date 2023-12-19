Долар США дешевшає до євро й фунта, упевнено зміцнюється в парі з єною

Долар США дешевшає до євро і фунта стерлінгів на торгах у вівторок, упевнено зміцнюється до єни після засідання Банку Японії, який дав зрозуміти, що не має наміру поспішати з відмовою від політики від'ємних процентних ставок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,01%, ширший WSJ Dollar Index - 0,12%.

Курс долара до єни за даними на 14:00 EET піднявся на 1,4% і становить 144,83 єни проти 142,8 єни на закриття попередньої сесії.

Банк Японії залишив незмінними основні параметри грошово-кредитної політики (ГКП) за підсумками дводенного засідання, що завершилося у вівторок. Короткострокову процентну ставку за депозитами комерційних банків у ЦБ збережено на рівні мінус 0,1% річних, цільову дохідність десятирічних держоблігацій - близько нуля, орієнтир максимальної дохідності десятирічних держпаперів - 1% річних.

У заяві, оприлюдненій за підсумками засідання японського ЦБ, наголошується, що його керівництво терпляче продовжуватиме монетарне стимулювання на тлі надзвичайно високої невизначеності всередині країни й за кордоном, а також готове посилити його за потреби.

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда зазначив, що ймовірність досягнення мети сталої інфляції на рівні 2% зростає, однак Центробанк має переконатися в тому, що динаміка зарплат належно цьому сприяє.

Пара євро/долар за даними на 14:00 EET торгується на рівні $1,0939 порівняно з $1,0925 на закриття попередньої сесії.

Голова Банку Франції та член ради керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) Франсуа Віллеруа де Гало заявив у вівторок, що регулятор, на його думку, повинен буде наступного року знизити ключові ставки.

Інфляція в єврозоні в листопаді збільшилася на 2,4% у річному виразі, мінімальними темпами з липня 2021 року, засвідчили оприлюднені у вівторок остаточні дані статистичного управління Європейського Союзу.

Дані про динаміку інфляції в Британії за листопад буде оприлюднено в середу.

Курс фунта до долара становить $1,2705 проти $1,2649 напередодні.

Пара долар/юань торгується на рівні 7,1395 юаня порівняно з 7,1336 на закриття попередніх торгів.