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Обсяг 3-міс. депозитних сертифікатів скоротився ще на 0,5 млрд грн
12:57 19.12.2023 |
Національний банк України (НБУ) 15 грудня, у перший день зниження ставки з 16% до 15%, продав тримісячні депозитні сертифікати (ДС) на 19,47 млрд грн порівняно з 2,32 млрд грн на попередньому аукціоні два тижні тому.
Згідно з інформацією Нацбанку, з урахуванням погашення за цей час цих інструментів сумарно на 19,95 млрд грн обсяг 3-міс. депосертифікатів в обігу скоротився на 0,48 млрд грн - до 169,58 млрд грн.
Зазначається, що кількість банків-учасників у тендері збільшилася у 2,6 раза - з 12 до 31.
Щодо продажу депозитних сертифікатів "овернайт", то впродовж двох тижнів обсяг їх розміщення коливався від 334,61 млрд грн до 396,68 млрд грн серед 52-63 банків.
Обсяг обов'язкових резервів з 11 грудня по 10 січня становить 334,07 млрд грн, що на 5,63 млрд грн більше, ніж у попередньому періоді.
Як повідомлялося, з 15 грудня НБУ знизив облікову ставку і ставку за ДС "овернайт" з 16% до 15% річних, за тримісячними ДС - з 20% до 19% і за кредитами рефінансування - з 22% до 21%.
Раніше, в жовтні, регулятор скоригував параметри вкладень банків у 3-міс. депосертифікати, посиливши доступ до них. З грудня цього року базою для розрахунку ліміту вкладень фінустанов у 3-міс. папери став винятково приріст строкових гривневих депозитів фізосіб на термін понад три місяці.
Крім того, з 3 листопада НБУ відлучив від доступу до купівлі 3-міс. ДС банки із заборгованістю за довгостроковими кредитами рефінансування, а також зменшив періодичність тендерів із їх розміщення до разу на два тижні замість колишнього щотижневого графіка.
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