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НБУ послабив довідковий курс гривні до 37,3203 грн/$1
12:41 19.12.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 19 грудня 2023 року.
|Показник
|18.12.2023
|19.12.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|37.1808
|37.3203
|0.38
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 19 листопада - 37,1924 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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