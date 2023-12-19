Суд офіційно закрив справу CFTC проти Binance

Окружний суд США схвалив мирову угоду між криптобіржею Binance і Комісією з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC).

У заяві йдеться про врегулювання спору та завершення справи CFTC проти Binance. Нагадаємо, 27 березня 2023 року CFTC подала позов проти Binance та її генерального директора Чанпена Чжао (CZ) за порушення законодавства США.

Згідно з документом, криптобіржа активно залучала клієнтів у Сполучених Штатах, зокрема фірми, що займаються торгівлею. Повідомляється, що такі компанії укладали угоди з цифровими активами безпосередньо на платформі Binance.

За даними суду, криптобіржа дозволила щонайменше двом клієнтам відкрити «субрахунки», на які не поширювалася процедура «Знай свого клієнта» (KYC), і дозволила клієнтам зі США безпосередньо торгувати на платформі.

У наказі також ідеться про те, що Чжао і Binance знали про нормативні вимоги США, але вважали за краще їх проігнорувати і свідомо приховали присутність клієнтів зі США на торговій платформі. Під час розслідування було встановлено, що Чжао та інші члени вищого керівництва Binance активно сприяли порушенням законодавства США, зокрема давали американським клієнтам вказівки «ухилятися від контролю за дотриманням вимог».

У рамках мирової угоди з CFTC Binance зобов'язана повернути $1,35 млрд незаконних комісій за транзакції, а також сплатити штраф у розмірі $1,35 млрд. Крім того, суд оштрафував Чанпена Чжао на $150 млн.

Окремий наказ передбачає штрафні санкції в розмірі $1,5 млн для директора з контролю за дотриманням вимог Binance Семюеля Ліма за пособництво порушенням Binance і участь у діяльності за межами США з метою умисного ухилення або спроби ухилення від сплати податків.

Нагадаємо, наприкінці листопада Binance та її засновника Чанпена Чжао визнали винними в порушенні законів США. Біржа погодилася сплатити штрафи на загальну суму $4,3 млрд. У CFTC ці санкції назвали «стримувальним фактором» для інших учасників ринку.







