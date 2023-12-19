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Європейські фондові індекси зросли; Інфляція єврозони у центрі уваги

12:19 19.12.2023 |

Фінанси

 

Європейські фондові ринки у вівторок зросли, а інвестори очікують на вихід останніх даних щодо інфляції в єврозоні, оскільки вони починають розслаблятися перед різдвяними святами.

О 10:15 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,3% вище, CAC 40 у Франції торгувався з підвищенням на 0,1%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,3% .

У вівторок у Європі основну увагу буде приділено публікації остаточних даних щодо інфляції в єврозоні за листопад, оскільки інвестори намагаються визначити майбутню траєкторію відсоткових ставок у регіоні.

Очікується, що індекс споживчих цін єврозони у листопаді буде підтверджено на рівні 2,4%, що є щомісячним падінням на 0,5% і недалеко від цільового показника Європейського центрального банку у 2%.

ЄЦБ минулого тижня зберіг процентні ставки без змін, як багато хто і очікував, на тлі спекуляцій ринку про те, що тривалий цикл підвищення ставок центральним банком добіг кінця, і він почне знижувати процентні ставки наступного року.

Політики ЄЦБ намагалися приборкати ці очікування після засідання минулого тижня, а голова центрального банку Словенії Бостьян Васле заявив у понеділок, що ЄЦБ буде тримати як мінімум до весни, перш ніж він зможе переоцінити свої перспективи політики, додавши ринкові очікування щодо відсоткової ставки. Зниження ставок у березні чи квітні передчасно.

Банк Японії раніше у вівторок вирішив залишити без змін свої ультрам'які параметри політики та «голубиний» прогноз.
За матеріалами: investing.com
 

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