Банки минулого тижня видали ₴1,7 мільярда доступних кредитів

В Україні за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" банки минулого тижня видали 327 пільгових кредитів на загальну суму 1,7 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"За минулий тиждень у межах Програми видано 327 пільгових кредитів на загальну суму 1,7 млрд грн, у тому числі банками державного сектору економіки - 186 кредитів на суму 0,56 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Із моменту старту державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 77 669 кредитів на загальну суму 260,2 млрд грн, з яких 52 548 - від банків державного сектору економіки на загальну суму 113,2 млрд гривень (станом на 18.12.2023).

За час дії воєнного стану в Україні у межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» укладено 42 847 кредитних договорів на загальну суму 170,5 млрд грн (у тому числі банками державного сектору - 32 072 кредити на суму 86,5 млрд грн), з яких: 11,73 млрд грн - на інвестиційні цілі, 8,97 млрд грн - як антикризові кредити, 3,74 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 36,18 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників та 58,39 млрд грн - на антивоєнні цілі.

Як повідомлялось, програму «Доступні кредити 5-7-9%» реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є уряд України в особі Міністерства фінансів. ФРП уклав угоди про співробітництво із 45 банками.