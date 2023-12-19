Ціни на золото падають, оскільки представники ФРС зменшують ставки на зниження ставок

Ціни на золото трохи впали у вівторок після того, як кілька представників Федеральної резервної системи применшили очікування того, що «голубиний поворот» центрального банку неминучий, що допомогло зупинити недавні втрати долара.

Жовтий метал все ще тримався вище за бажаний рівень у 2000 доларів за унцію, але опустився до мінімуму в 2000 доларів після менш «голубиних» сигналів щодо грошово-кредитної політики США.

Стійкість долара, який цього тижня різко піднявся з чотиримісячного мінімуму, також чинила тиск на ціни на золото.

О 07:35 EET спотове золото впало на 0,1% до $2024,67 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в лютому, впали на 0,1% до $2038,20 за унцію.

Ряд представників ФРС заявили у понеділок, що ентузіазм ринку з приводу негайного зниження відсоткових ставок був певною мірою необґрунтованим, і що стійка інфляція може зберігати посилення грошово-кредитних умов протягом тривалого часу.

Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсбі сказав, що він «спантеличений» тим, як ринки відреагували на засідання ФРС минулого тижня, а президент ФРБ Клівленда Лоретта Местер заявила, що ФРС розглядає не зниження ставок, а скоріше питання про те, як довго політика має залишатися жорсткою, щоб повернути інфляцію на цільовий рівень у 2%.

Їхні коментарі дещо суперечили миролюбному прогнозу ФРС під час його останнього засідання щодо політики цього року, на якому центральний банк заявив, що закінчив підвищувати відсоткові ставки та розгляне можливість їх зниження у 2024 році.

Коментарі ФРС призвели до того, що ринки оцінили зниження ставок вже в березні 2024 року, що також спровокувало надходження коштів у чутливі до ставок активи, такі як золото. Жовтий метал піднявся вище рівня 2000 доларів за унцію після засідання ФРС і з тих пір утримує цей рівень.

Ринки також зберегли ставку на дострокове зниження ставок: ціни на ф'ючерси ФРС показують майже 63% ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у березні 2024 року.

Очікується, що золото виграє від нижчих ставок, враховуючи, що вищі ставки збільшують альтернативну вартість інвестицій у жовтий метал. Ця угода обмежила значний потенціал зростання цін на золото минулого року.

Серед промислових металів ціни на мідь зросли у вівторок, чому сприяли очікування додаткових монетарних стимулів у Китаї після величезного вливання ліквідності Народним банком минулого тижня.

Ф'ючерси на мідь, що спливають у березні, зросли на 0,3% до $3,8595 за фунт.

Червоний метал продемонстрував сильне зростання на останніх сесіях, слідуючи за слабкістю долара, а також після того, як Народний банк Китаю влив в економіку ліквідність у юанях на суму понад 100 мільярдів доларів, щоб підтримати зростання.

НБК має намір зберегти базову процентну ставку за кредитами на рекордно низькому рівні пізніше цього тижня.