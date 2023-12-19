Азіатські фондові індекси стримані, оскільки оптимізм щодо ФРС слабшає; Nikkei росте на тлі ультра-голубиної позиції Банку Японії

Більшість азіатських акцій у вівторок трималися у вузькому діапазоні, оскільки нещодавнє ралі після подій у Федеральній резервній системі, схоже, остигає, тоді як японські ринки різко зросли після того, як Банк Японії зберіг свій ультра-блакитний курс.

Регіональні ринки сприйняли мало позитивних сигналів від сильної нічної сесії на Волл-стріт, оскільки фондові індекси США завершили торги поблизу рекордних максимумів. Багато представників ФРС намагалися применшити значення ставок на те, що ФРС повністю відходить від своєї яструбиної позиції з огляду на те, що інфляція все ще залишається високою.

Коментарі представників ФРС дещо послабили оптимізм щодо неминучості зниження відсоткових ставок центральним банком, хоча ринки, як і раніше, схилялися до зниження ставок у березні 2024 року.

«М'які» сигнали ФРС про те, що підвищення процентних ставок завершено і розглядатиме можливість їхнього зниження в 2024 році, призвели до зіркового зростання азіатських акцій минулого тижня.

Індекс Nikkei 225 зріс на 1,2%, чому сприяли переважно акції промислових і технологічних компаній після того, як Банк Японії зберіг короткострокові ставки на негативному рівні і заявив, що продовжить заходи щодо контролю за кривою прибутковості.

Ринки з побоюванням ставилися до будь-яких сигналів банку про те, коли він планує розпочати посилення політики у 2024 році. Однак Банк Японії дав мало інформації про такі плани і заявив, що збереже свої заходи стимулювання на тлі ризиків, що зберігаються для японської економіки.

На банк все ще зберігається тиск, що вимагає розглянути можливість посилення політики, оскільки інфляція в Японії значно перевищує річний цільовий показник Банку Японії у 2% протягом майже двох років. Банк Японії заявив, що інфляція, швидше за все, залишиться стабільною у найближчі місяці, хоча темпи її зростання, як очікується, сповільняться.

Ультра-голубина позиція Банку Японії стала ключовим стимулом для японських акцій цього року, оскільки торги Nikkei мало не досягли 33-річних піків, досягнутих минулого місяця. Банк Японії виділявся серед найбільших світових центральних банків, оскільки він підтримував наднизькі відсоткові ставки, навіть коли його колеги почали різко посилювати грошово-кредитні умови для боротьби з інфляцією.

Зараз основна увага приділяється прес-конференції Банку Японії, яка відбудеться о 08:30 EET.

Серед окремих японських акцій акції Nippon Steel Corp впали на 3,3%, після того, як вона погодилася купити U.S. Steel Corporation за $14,9 млрд готівкою.

Акції азіатських компаній переважно були стриманими, хоча після рішення Банку Японії за ставкою вони продемонстрували деяку позитивну динаміку.

Австралійський індекс ASX 200 виділявся серед своїх аналогів, піднявшись на 0,9% після того, як протокол грудневого засідання Резервного банку показав, що, хоча він і розглядав можливість нового підвищення процентних ставок, він відмовився від цього кроку в очікуванні нових сигналів щодо австралійської економіки .

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,1%, тоді як китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite рухалися у вузькому діапазоні. Гонконгський Hang Seng втратив 0,5% через падіння акцій великовагових компаній нерухомості.

Цього тижня увага також буде зосереджена на рішенні Народного банку Китаю за основною ставкою за кредитами, хоча багато хто очікує, що він залишить ставки без змін.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали нейтральне відкриття, при цьому еталонний індекс торгується поблизу рекордних максимумів на тлі оптимізму, що росте, з приводу індійської економіки. Країна є найбільш зростаючою великою економікою за останній рік.