Єна падає після того, як Банк Японії відмовився від ультрам'якої політики

Єна впала у вівторок після того, як Банк Японії (BOJ) зберіг свою надм'яку грошово-кредитну політику без змін і зберіг прогнози в рамках довгоочікуваного рішення.

Після цього рішення єна впала більш ніж на 0,6% до долара США до сесійного мінімуму в 143,75. Щодо євро єна також впала на 0,6% до 156,88.

Рішення відповідало очікуванням ринку, але деякі інвестори шукали ознаки того, чи може миролюбний центральний банк сигналізувати про можливу відмову від негативних процентних ставок.

"Банк Японії продовжить підтримувати стабільність фінансування, в основному фірм, і фінансових ринків, і без вагань вживе додаткових заходів пом'якшення у разі потреби", - йдеться в заяві Банку Японії після завершення дводенного засідання з грошово-кредитної політики.

В даний час увага ринку зосереджена на прес-конференції голови центробанку Кадзуо Уеди, яка відбудеться пізніше того ж дня, щоб отримати подальші рекомендації щодо перспектив політики банку.

"Перед зустріччю були очікування змін у політиці, включаючи поправки до формулювань заяви", - сказав головний валютний стратег SMBC Хірофумі Судзукі.

"Рух слабшої єни навряд чи стане тенденцією, частково тому, що зберігаються очікування перегляду політики на січень-березень наступного року.

«Позиція губернатора Уеди щодо нормалізації грошово-кредитної політики на прес-конференції привертає увагу... Очікується, що Уеда скаже, що він приділяє увагу динаміці заробітної плати, включаючи переговори щодо заробітної плати наступної весни, тому він залишатиметься обережним».

Долар впав приблизно до п'ятимісячного мінімуму по відношенню до чутливих до ризику австралійського і новозеландського долара, оскільки настрої ринку залишалися оптимістичними через перспективу того, що Федеральна резервна система США може почати пом'якшення політики наступного року.

Австралійський долар піднявся на 0,28% до $0,6725, досягнувши піку на рівні $0,6736 на попередній сесії, найвищого рівня з 31 липня.

Курс ківі також зріс на 0,22% до $0,62255, що неподалік максимуму понеділка в $0,6250.

Індекс долара США практично не змінився і становив 102,50.

Хоча деякі представники ФРС виступили проти очікувань ринку щодо того, коли Федеральний комітет з відкритого ринку (FOMC) зможе знизити ставки, ці коментарі мало що зробили, щоб вплинути на ринкові ціни і зупинити падіння долара.

Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсбі у понеділок заявив, що ФРС не бере на себе зобов'язань щодо скорого та швидкого зниження ставок, а стрибок очікувань ринку з приводу того, що вона це зробить, суперечить тому, як функціонує центральний банк США.

"Може знадобитися інфляція PCE або коментарі голови FOMC (Джерома) Пауелла, щоб спонукати учасників ринку відкласти свої очікування щодо початку циклу зниження ставок", - сказав Джозеф Капурсо, голова відділу міжнародної та сталої економіки в Commonwealth Bank of America у Австралії.

Цього тижня мають бути опубліковані дані щодо базового індексу цін особистих споживчих витрат (PCE) - ключового показника базової інфляції ФРС - що дасть додаткову ясність щодо того, чи сповільнилася інфляція достатньо, щоб ФРС могла розпочати пом'якшення своєї грошово-кредитної політики наступного року.

Стерлінг виріс на 0,03% до $1,2651, а євро впав на 0,04% до $1,0919.

Капурсо заявив, що ці дві валюти найбільш уразливі щодо ситувації на ринках нафти і газу, враховуючи їхню залежність від енергоносіїв з Близького Сходу після того, як угруповання єменських бойовиків-хуситів атакувало кораблі в Червоному морі.

Ці напади призвели до різкого зростання цін на нафту, оскільки інвестори переймалися збоями в торгівлі, а також вартістю поставок.

"Постачання нафти і газу на Близькому Сході можуть опинитися під загрозою", - сказав Капурсо. «Ось чому євро та фунт стерлінгів наражаються на найбільший ризик значного падіння, якщо ці конфлікти посиляться або поширяться».