Волл-стріт закрилася зростанням, продовжуючи ралі на зниженні ставок

Американські акції зросли в понеділок, оскільки учасники ринку аналізували зростаючі очікування зниження процентних ставок з боку Федеральної резервної системи наступного року і чекали на тиждень важливих економічних даних.

Широке, але скромне ралі призвело до впевненого зростання індексів S&P 500 та Nasdaq, тоді як індекс Dow закрився без змін.

"Ринки рухаються у напрямку того, що ФРС почне знижувати відсоткові ставки наступного року", - сказав Том Хейнлін, інвестиційний стратег в U.S. Bank Wealth Management у Міннеаполісі. «Дані, інфляція, споживчі витрати чи ринок праці, не... погіршуються занадто швидко і не стають занадто гарячими, так що сценарій Золотовласки продовжує реалізовуватися».

Волл-стріт продовжує зростати сім тижнів поспіль, що є найдовшою щотижневою смугою зростання індексу S&P 500 з 2017 року.

Індекс S&P 500 в даний час відстає приблизно на 1,2% від свого рекордного максимуму закриття на тлі зростаючого оптимізму щодо зниження відсоткових ставок в 2024 році, і цей ентузіазм влада ФРС спробувала приборкати в понеділок.

Президент ФРБ Чикаго Остан Гулсбі попередив, що центральний банк не взяв на себе зобов'язань щодо зниження ставок найближчим часом, а президент ФРБ Клівленда Лоретта Местер заявила, що фінансові ринки «трохи випередили» центральний банк щодо термінів і масштабів зниження процентних ставок.

Незважаючи на це, фінансові ринки оцінили ймовірність того, що центральний банк знизить цільову ставку ФРС на 25 базисних пунктів на своєму березневому засіданні з грошово-кредитної політики становить 63,4%, згідно з CME FedWatch tool.

"Як і раніше існує розрив між прогнозами інвесторів про п'ять-шість скорочень наступного року і оцінками ФРС, які показують три", - додав Хейнлін. «Ринки продовжують випереджати ФРС, і тут, схоже, йдеться про те, що не так важливо скільки скорочень, а просто те, що скорочення будуть».

У четвер Міністерство торгівлі, як очікується, опублікує свій третій та остаточний звіт про ВВП за третій квартал, а в п'ятницю буде опубліковано великий звіт про особисті споживчі витрати (PCE), який охоплюватиме зростання доходів, споживчі витрати та, що особливо важливо, інфляцію.

Промисловий індекс Dow Jones залишився стабільним на позначці 37 306,02, індекс S&P 500 додав 21,37 пункту, або 0,45%, до 4 740,56, а індекс Nasdaq Composite додав 90,89 пункту, або 0,61%, до 14904,81.

З 11 основних секторів індексу S&P 500 найбільше просунулися послуги зв'язку, а нерухомість та комунальні послуги завершили сесію червоними.

Напади угруповань бойовиків на судна в Червоному морі, що почастішали, призвели до зростання цін на нафту через проблеми з поставками, що, у свою чергу, призвело до зростання акцій енергетичних компаній, які значною мірою залишилися позаду після недавнього ралі.

Акції енергетичних компаній з індексу S&P 500 додали 0,8%.

Котирування акцій United States Steel підскочили на 26,1% до більш ніж 12-річного максимуму після того, як японська Nippon Steel оголосила про покупку сталеливарної компанії за 14,9 млрд доларів, включаючи борг.

Акції Apple впали на 0,9% на тлі посилення заборони Китаю на iPhone компанії та інші гаджети іноземного виробництва.

Акції VF Corp подешевшали на 7,8% після оголошення про розслідування "несанкціонованої" діяльності в її комп'ютерних системах, що порушило деякі аспекти її бізнесу, зокрема можливість виконувати замовлення на сайті електронної комерції.

Число зростаючих емітентів на Нью-Йоркській фондовій біржі перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 1,12 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,15 до 1 сприяло падінню.

Індекс S&P 500 встановив 31 новий 52-тижневий максимум та 2 нових мінімуми; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 132 нових максимуми та 107 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 11,75 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,88 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.