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АНАЛІТИКА

Долар США дорожчає до єни та фунта, дешевшає до євро

15:51 18.12.2023 |

Фінанси

 

Долар США дешевшає до євро і дорожчає до фунта стерлінгів та єни вдень у понеділок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,01%, як і ширший WSJ Dollar Index.

За минулий тиждень індекс DXY впав на 2,1% на підсумках грудневого засідання Федеральної резервної системи (ФРС). Медіанний прогноз керівників американського ЦБ, опублікований за підсумками засідання 12-13 грудня, засвідчив, що ключову відсоткову ставку може бути зменшено на 75 базисних пунктів у майбутньому році.

Тим часом у понеділок голова Федерального резервного банку (ФРБ) Клівленда Лоретта Местер заявила, що ринки "дещо забігають наперед", розраховуючи на зниження ставки на початку наступного року.

"Наступний етап - це не те, коли ФРС знизить ставку, хоча ринки думають саме про це. Йдеться про те, як довго грошово-кредитна політика має залишатися обмежувальною, щоб ми могли бути впевнені, що інфляція перебуває на стійкому шляху до 2%", - сказала Местер в інтерв'ю газеті Financial Times.

Пара євро/долар за даними на 14:25 EET торгується на рівні $1,0915 порівняно з $1,0895 на закриття попередньої сесії, євро додає близько 0,2%.

Курс фунта до долара знижується на 0,2% і становить $1,2658 проти $1,2683 минулої п'ятниці.

Долар у парі з єною підскочив на 0,5% і торгується на рівні 142,86 єни проти 142,16 єни на закриття попередніх торгів.

Увагу трейдерів цього тижня спрямовано на засідання Банку Японії, підсумки якого буде підбито у вівторок. Аналітики вважають, що японський ЦБ збереже короткострокову процентну ставку за депозитами комерційних банків на рівні мінус 0,1% річних.

При цьому трейдери очікують від глави японського ЦБ Кадзуо Уеди заяв щодо подальших планів регулятора. Чіткі сигнали від Банку Японії, що стосуються його майбутньої політики або прогнозів інфляції, можуть мати серйозні наслідки для глобальних фінансових ринків.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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