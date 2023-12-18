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НБУ послабив довідковий курс гривні до 37,1808 грн/$1
13:28 18.12.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 18 грудня 2023 року.
|Показник
|15.12.2023
|18.12.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|37.0334
|37.1808
|0.4
Дані: НБУ.
Курс НБУ на 18 листопада - 37,0211 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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