НБУ послабив довідковий курс гривні до 37,1808 грн/$1

"Це те приміщення, яке я мав використовувати сьогодні. У ньому вчора під час перевірки знайшли (прослуховування - ІФ-У)... Я там давненько вже не був, але ось перевірили і знайшли. І не тільки в мене - там розгалужена була (мережа пристроїв - ІФ-У)", - Залужний.