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Європейські фондові ринки в основному знижуються
12:30 18.12.2023 |
Минулого тижня європейські фондові індекси оголосили про свій п'ятий поспіль прибутковий тиждень, але цей новий тиждень почався на стриманій ноті, оскільки інвестори прагнуть отримати прибуток у міру наближення різдвяних свят.
О 10:35 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,4% нижче, CAC 40 у Франції - на 0,5%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,2%.
Європейський центральний банк і Банк Англії минулого тижня зберегли свої відсоткові ставки без змін, як багато хто очікував, але вони обидва також хотіли відзначити, що їхня боротьба з інфляцією продовжиться і в новому році.
Останній звіт щодо інфляції у Великій Британії вийде в середу і, як очікується, покаже, що споживчі ціни залишаються більш ніж удвічі вищими за цільовий показник Банку Англії в 2%.
Члени ЄЦБ Філіп Лейн та Ізабель Шнабель мають виступити пізніше на засіданні разом із заступником керуючого Банку Англії Беном Бродбентом.
У п'ятницю буде опубліковано індекс цін на особисті споживчі витрати, ключовий індикатор інфляції Федеральної резервної системи, і він, ймовірно, покаже ослаблення тиску споживчих цін.
Минулого тижня центральний банк США дав зрозуміти, що його кампанія з підвищення процентних ставок закінчується і їхнє зниження може статися наступного року.
Основним випуском економічних даних, яке вийде в Європі в понеділок, стане німецьке опитування Ifo за грудень, яке показує, як підприємства найбільшої економіки єврозони працюють наприкінці року.
Економіка Німеччини трохи скоротилася в третьому кварталі, порівняно з попередніми трьома місяцями, впавши на 0,1%, а останні дані про ділову активність вказують на слабкий останній квартал.
Цього року Німеччина увійшла до найслабших економік Європи, оскільки високі витрати на енергоносії, слабкі глобальні замовлення та вищі відсоткові ставки зробили свою справу.
Що стосується корпоративних новин, акції Unilever впали на 0,6% після того, як гігант споживчих товарів заявив, що продасть Elida Beauty, свій непрофільний підрозділ з догляду за красою та особистою гігієною, приватній інвестиційній компанії Yellow Wood Partners.
Фінансові умови угоди не розголошуються, очікується, що її буде завершено в середині 2024 року.
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