Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські фондові ринки в основному знижуються

12:30 18.12.2023 |

Фінанси

 

Минулого тижня європейські фондові індекси оголосили про свій п'ятий поспіль прибутковий тиждень, але цей новий тиждень почався на стриманій ноті, оскільки інвестори прагнуть отримати прибуток у міру наближення різдвяних свят.

О 10:35 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,4% нижче, CAC 40 у Франції - на 0,5%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,2%.

Європейський центральний банк і Банк Англії минулого тижня зберегли свої відсоткові ставки без змін, як багато хто очікував, але вони обидва також хотіли відзначити, що їхня боротьба з інфляцією продовжиться і в новому році.

Останній звіт щодо інфляції у Великій Британії вийде в середу і, як очікується, покаже, що споживчі ціни залишаються більш ніж удвічі вищими за цільовий показник Банку Англії в 2%.

Члени ЄЦБ Філіп Лейн та Ізабель Шнабель мають виступити пізніше на засіданні разом із заступником керуючого Банку Англії Беном Бродбентом.

У п'ятницю буде опубліковано індекс цін на особисті споживчі витрати, ключовий індикатор інфляції Федеральної резервної системи, і він, ймовірно, покаже ослаблення тиску споживчих цін.

Минулого тижня центральний банк США дав зрозуміти, що його кампанія з підвищення процентних ставок закінчується і їхнє зниження може статися наступного року.

Основним випуском економічних даних, яке вийде в Європі в понеділок, стане німецьке опитування Ifo за грудень, яке показує, як підприємства найбільшої економіки єврозони працюють наприкінці року.

Економіка Німеччини трохи скоротилася в третьому кварталі, порівняно з попередніми трьома місяцями, впавши на 0,1%, а останні дані про ділову активність вказують на слабкий останній квартал.

Цього року Німеччина увійшла до найслабших економік Європи, оскільки високі витрати на енергоносії, слабкі глобальні замовлення та вищі відсоткові ставки зробили свою справу.

Що стосується корпоративних новин, акції Unilever впали на 0,6% після того, як гігант споживчих товарів заявив, що продасть Elida Beauty, свій непрофільний підрозділ з догляду за красою та особистою гігієною, приватній інвестиційній компанії Yellow Wood Partners.

Фінансові умови угоди не розголошуються, очікується, що її буде завершено в середині 2024 року.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,1924
  0,1713
 0,46
EUR
 1
 40,5918
  0,0796
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0895  0,00 0,01 37,6508  0,01 0,04
EUR 40,3128  0,06 0,14 41,1264  0,10 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1700  0,13 0,35 37,1950  0,13 0,36
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес