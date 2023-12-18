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Азіатські акції впали на тлі засідання Банку Японії
08:01 18.12.2023 |
Азіатські акції впали в понеділок, мляво розпочавши тиждень на якому центральний банк Японії може ще більше відійти від своєї надм'якої політики, тоді як ключові дані щодо інфляції в США, як очікується, сприятимуть ринковому ціноутворенню на зниження процентних ставок у країні.
Банк Японії (BOJ) зібрався у вівторок на тлі численних розмов про те, як і коли відійти від від'ємних процентних ставок. Жоден із аналітиків, опитаних Reuters, не очікував рішучого кроку на цій зустрічі, але політики можуть почати закладати основу для можливої зміни.
17 із 28 економістів підтримали квітень як початок скасування негативних ставок, що зробило Банк Японії одним із небагатьох центральних банків у світі, які справді посилюють політику.
"З часу останнього засідання у жовтні прибутковість 10-річних JGB впала, а єна зміцнилася, що дає Банку Японії мало стимулів для перегляду політики на даному етапі", - сказав економіст Barclays Крістіан Келлер.
«Ми думаємо, що Банк Японії зачекає підтвердження результатів переговорів із заробітної плати «шунто» наступної весни, перш ніж почати діяти у квітні».
Японський Nikkei втратив 1,2%, частково через зміцнення ієни. Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії знизився на 0,5%.
Основний індекс Південної Кореї залишився без змін, не показавши очевидної реакції на повідомлення про запуск Північної Кореї балістичної ракети біля її східного узбережжя.
Китайські блакитні фішки додали 0,2%, але це сталося після п'яти тижнів падіння поспіль.
Ф'ючерси на S&P 500 додали 0,1%, тоді як ф'ючерси на Nasdaq практично не змінилися. Ф'ючерси на EUROSTOXX 50 подешевшали на 0,4%, а ф'ючерси на FTSE - на 0,2%.
Аналітики прогнозують, що у Сполучених Штатах базовий індекс особистих споживчих витрат (PCE) у листопаді зросте на 0,2%, а річний рівень інфляції сповільниться до найнижчого рівня із середини 2021 року, склавши 3,4%.
Аналітики підозрюють, що баланс ризиків погіршується, і зростання на 0,1% за місяць призведе до уповільнення шестимісячного річного темпу інфляції лише 2,1% і майже до цільового показника Федеральної резервної системи в 2%.
Ринки вважають, що уповільнення інфляції означає, що ФРС доведеться пом'якшити політику лише для того, щоб зупинити зростання реальних ставок, і роблять ставку на ранні та агресивні дії.
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