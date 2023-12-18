Єна трохи поступається позиціями перед критичним тестом Банку Японії

Єна трохи впала в понеділок, коли Банк Японії (BOJ) розпочав своє дводенне засідання щодо грошово-кредитної політики, а трейдери нервово очікують на рішення про те, чи зможе «голубиний» центральний банк нарешті згорнути свої ультрам'які грошово-кредитні налаштування.

Валюти розпочали тиждень на обережній ноті після великих коливань минулого тижня, в основному викликаних безліччю засідань центральних банків, які включали рішення щодо ставок Федеральної резервної системи, Європейського центрального банку (ЄЦБ) та Банку Англії. Банк Англії.

Єна впала на 0,2% до 142,41 за долар на початку азіатських торгів, частково скасувавши майже 2% приріст, досягнутий минулого тижня на тлі падіння долара.

Японська валюта пережила кілька тижнів волатильності, оскільки ринки щосили намагаються зрозуміти, коли Банк Японії зможе поступово відмовитися від своєї політики негативних процентних ставок, а коментарі губернатора Кадзуо Уеди на початку цього місяця спочатку спровокували величезне ралі єни.

Пізніше це рішення було скасовано на тлі новин про те, що зміна політики навряд чи відбудеться вже в грудні, і тепер інвестори чекають на рішення Банку Японії у вівторок, щоб отримати додаткову ясність щодо прогнозу ставки банку.

«Засідання буде актуальним і важливим з точки зору діяльності Банку Японії, і деякі на ринку все ще очікують, що, можливо, на нас чекає сюрприз», - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег Національного банку Австралії.

«Ми схиляємося до думки, що вони все ще перебувають у режимі очікування... для отримання додаткових доказів, зокрема ринок праці та зростання заробітної плати зростають як мінімум до рівня 2%.

«Найкращим сценарієм для банку було б підготувати ґрунт для майбутніх подій у 2024 році за умови досягнення цих економічних результатів».

По відношенню до євро єна впала на 0,1% до 155,11. Австралійський долар зріс на 0,13% до 95,45 єни.

Долар знаходився неподалік чотирьохмісячних мінімумів відносно британського фунта і майже п'ятимісячних мінімумів щодо австралійського і новозеландського доларів, досягнутих минулого тижня після того, як представники ФРС натякнули на зниження ставок наступного року.

Востаннє стерлінг коштував $1,2678, тоді як ківі зріс на 0,19% до $0,6219.

Долар США, який протягом більшої частини 2022 і 2023 років отримував підтримку від безлічі агресивних підвищень ставок з боку ФРС та очікувань вищих та довгострокових ставок, упав приблизно на 1,3% по відношенню до кошика валют минулого тижня після засідання ФРС з питань політики.

Індекс долара востаннє знижувався на 0,05% до 102,57.

"ФРС офіційно відчинила двері для наступного циклу зниження ставок", - сказав Франк Діксм'є, директор з глобальних інвестицій в інструменти з фіксованим доходом Allianz Global Investors.

«Хоча ФРС, можливо, і піддавалася критиці за те, що вона надто довго піднімала ставки, вона явно не має наміру гаяти час на їх зниження».

ЄЦБ і Банк Англії також зберегли відсоткові ставки на рівні на своїх засіданнях минулого тижня, хоча на відміну від ФРС обидва виступили проти очікувань неминучого зниження ставок.

"(Президент ЄЦБ) Крістін Лагард ясно дала зрозуміти, що зниження ставок не обговорювалося, що різко контрастує з підходом ФРС, яка, як і раніше, зосереджена на ризиках зростання, пов'язаних з підтриманням більш високих ставок протягом тривалого періоду", - заявила вона. Моніка Дефенд, голова інвестиційного інституту Amundi.

«Ця розбіжність особливо помітна, враховуючи нещодавні слабші економічні показники єврозони та швидшу дефляцію порівняно зі США. Тим часом Банк Англії зберігає обережну позицію, не показуючи жодних ознак відхилення своєї політики «вище і довше».

Востаннє євро зростав на 0,07% до $1,0900, чому сприяло ослаблення долара, хоча єдина валюта, як і раніше, зазнає тиску через перспективи зростання в єврозоні, що погіршуються.

Дані минулого тижня показали, що спад ділової активності в блоці несподівано поглибився у грудні, вказуючи на те, що його економіка майже напевно перебуває у рецесії.