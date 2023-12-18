Фондові індекси США завершили торги п'ятниці різноспрямовано, продемонструвавши сьомий тиждень зростання на тлі відновлення долара

Акції Волл-стріт закрилися різноспрямовано, а долар відновився у п'ятницю, оскільки учасники ринку відпочивали наприкінці тижня, завантаженого політичними рішеннями центральних банків та важливими економічними даними.

Прибутковість казначейських облігацій упала після багатомісячних мінімумів.

Ейфорія з приводу «голубиного» курсу Федеральної резервної системи США трохи вщухла після того, як президент Федеральної резервної системи Нью-Йорка Джон Вільямс виступив проти очікувань зниження ставок, повторивши, що центральний банк, як і раніше, зосереджений на зниженні інфляції до цільового рівня 2%. .

Всі три основні фондові індекси США коливалися протягом більшої частини сесії, але на момент закриття індекс S&P 500 був номінально нижчим, індекс Доу-Джонса був трохи вищим, а чутливі до процентних ставок акції технологічних компаній і суміжних з ними акцій висунули Nasdaq вперед.

"Сьогодні ми весь день вагаємося навколо рівної лінії", - сказав Білл Норті, старший інвестиційний директор U.S. Bank Wealth Management в Хелен, штат Монтана. "Після ознайомлення з деякими важливими макроекономічними даними, включаючи засідання ФРС, ринок перетравлює новини".

Усі три індекси зареєстрували сьоме тижневе зростання поспіль, що стало найдовшою смугою тижневого зростання S&P 500 з вересня 2017 року та найдовшою смугою тижневого зростання індексу Доу-Джонса з кінця 2018 - початку 2019 року.

"Важливо повернутися до початку листопада, коли ми побачили жовтневий індекс цін", - сказав Норті. «З того часу ми стали свідками реальних свідчень тенденції до уповільнення інфляції, що дозволило ФРС розвернутися та примиритися з поглядами, які вже були відображені на ринку».

"Ми очікуємо, що тенденції, що спостерігалися за останні шість тижнів, ймовірно, збережуться і до кінця року, хоч і дещо повільнішими темпами", - додав Норті.

Економічні дані, опубліковані в п'ятницю, сигналізували про зростання ділової активності в США, але також показали, що виробничий сектор продовжує відчувати труднощі.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 56,81 пункту, або 0,15%, до 37 305,16, S&P 500 втратив 0,36 пункту, або 0,01%, до 4 719,19, а індекс Nasdaq Composite додав 52, 36 пунктів, або 0,35%, до 14 813,92.

Європейські акції закрилися майже без змін, завершивши тиждень очікувань зниження ставок, що зростають, продемонструвавши п'яте щотижневе зростання поспіль.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 зріс на 0,01%, але індекс акцій MSCI у всьому світі знизився на 0,06%.

Акції ринків, що розвиваються, зросли на 0,72%. Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії закрився на 1,03% вище, а японський Nikkei зріс на 0,87%.

Прибутковість казначейських облігацій США впала, але зупинила своє падіння після того, як Вільямс із ФРС приборкав запал зі зниження ставок.

Базові 10-річні облігації зросли в ціні на 5/32 і досягли прибутковості 3,911% із 3,93% пізно ввечері в четвер.

Ціна 30-річних облігацій зросла на 24/32 і склала 4,0138% із 4,054% пізно ввечері в четвер.