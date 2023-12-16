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Чистий продаж цього тижня підскочив до $862,5 млн.
23:57 15.12.2023 |
Чистий продаж доларів Національним банком України цього тижня підскочив до $862,5 млн з $544,0 млн тижнем раніше, востаннє НБУ продавав більше першого тижня переходу до гнучкості курсу на початку жовтня.
За даними на сайті центробанку, за результатами тижня курс гривні на міжбанку ослаб майже на 0,8%, або на 28 коп. - до 37,0211 грн/$1, при цьому зниження курсу відбувалося у понеділок-середу, тоді як у четвер-п'ятницю він був відносно стабільним.
Глава НБУ Андрій Пишний пояснив зростання попиту на валюту та рух курсу традиційним сезонним фактором наприкінці року. "Наразі ми є свідками вже звичайного у довоєнний час для нас процесу сезонності, коли під кінець року потреба у валюті зростає. Відбувається освоєння тих витрат, які накопичуються протягом року. Зазвичай їх не встигають реалізовувати", - сказав він під час прес-конференції. -брифінгу у четвер у Києві.
У той же час порівняно з фіксованим курсом 36,5686 грн/$1, який Нацбанк утримував з кінця липня 2022 року до 3 жовтня цього року, зараз гривня коштує всього на 1,2% дешевше.
Курс на готівковому ринку цього тижня повторював рух на міжбанку, проте не з таким розмахом, у результаті за підсумками тижня гривня на ньому ослабла лише приблизно на 17 коп. - до 37,55 грн/$1, а спред між курсами двох ринків знову звузився.
Як повідомлялося, чистий продаж Нацбанку в листопаді знизився до $2,46 млрд з $3,34 млрд у жовтні і $2,69 млрд у вересні. Проте скорочення зовнішнього фінансування до $2,04 млрд призвело до зменшення міжнародних резервів четвертий місяць поспіль - на 0,5%, або на $187,8 млн, до $38 млрд 785,2 млн.
Всього з початку цього року НБУ придбав на ринку $217,9 млн, тоді як продав $26 млрд 958,7 млн.
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