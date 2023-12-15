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АНАЛІТИКА

Долар США дорожчає до євро, дешевшає до єни, стабільний до фунта

15:37 15.12.2023 |

Фінанси

 

Долар США помірно зростає в парі з євро, слабко знижується до єни і незначно змінюється до фунта стерлінгів під час торгів у п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,08%.

Від початку тижня індекс упав приблизно на 2% на очікуваннях зниження базової відсоткової ставки Федеральною резервною системою (ФРС) у 2024 році.

Медіанний прогноз керівників американського ЦБ, оприлюднений за підсумками засідання, що відбулося цього тижня, засвідчив, що ставку можуть зменшити на 75 базисних пунктів у майбутньому році. Ринок оцінює ймовірність першого зниження в березні в 77,2% проти 64,5% тиждень тому.

Пара євро/долар за даними на 14:15 EET торгується на рівні $1,0964 порівняно з $1,0994 на закриття попередньої сесії, євро дешевшає на 0,3%.

Курс фунта до долара стабільний і становить $1,2766 проти $1,2767 напередодні.

У четвер долар подешевшав більш ніж на 1% до євро і фунта після того, як Європейський центральний банк (ЄЦБ) і Банк Англії зберегли ключові відсоткові ставки на колишньому рівні і дали зрозуміти, що не мають наміру поспішати зі зниженням ставок і планують утримувати їх на високих рівнях стільки, скільки буде потрібно для сповільнення інфляції до цільових 2%.

Пара долар/єна торгується на рівні 141,63 єни проти 141,89 єни на закриття попередніх торгів, долар дешевшає на 0,2%.

Наступного тижня відбудеться останнє в цьому році засідання Банку Японії. Ринок чекає від японського ЦБ сигналів про те, коли він може відмовитися від політики від'ємних процентних ставок, зазначає Trading Economics.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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