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Європейські акції продовжують ралі після рішення ФРС; Продажі H&M розчарували

12:27 15.12.2023 |

Фінанси

 

Європейські фондові ринки зростають у п'ятницю, продовжуючи ралі після рішення ФРС, навіть після обережнішої позиції Європейського центрального банку та Банку Англії.

О 10:05 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,4% вище, CAC 40 у Франції торгувався з підвищенням на 0,4%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,2% .

І Європейський центральний банк, і Банк Англії у четвер зберегли свої відсоткові ставки без змін, як багато хто очікував, але вони також зберегли плани щодо збереження жорсткої політики для боротьби з інфляцією наступного року, яка все ще залишається вищою за цільовий показник.

ЄЦБ заявив, що пом'якшення політики навіть не обговорювалося на дводенному засіданні, Банк Англії заявив, що ставки залишаться високими протягом "тривалого періоду", а центральний банк Норвегії навіть підвищив ставки.

Це контрастує з розворотом ФРС у бік зниження ставок, але настрої залишаються оптимістичними на фоні надій, що домінуюча економіка США досягне м'якої посадки наступного року, що призведе до зростання економіки інших країн світу.

У п'ятницю вийде безліч економічних даних щодо Європи, які допоможуть інвесторам замислитися, оскільки тиждень добігає кінця і наближається період свят.

Споживчі ціни у Франції у листопаді впали на 0,2% порівняно з попереднім місяцем, річне зростання склало 3,5%. Також заплановано аналогічні дані із Італії.

Також вийдуть грудневі дані PMI для Франції, Німеччини, Великобританії та єврозони загалом, які мають дати натяк на ймовірність регіональної рецесії наприкінці року.

Раніше в п'ятницю з Китаю надійшли деякі позитивні новини: промислове виробництво в листопаді зросло на 6,6% у річному вирахуванні, що більше, ніж очікувалося, і вказує на деяку стійкість після того, як економічний підйом країни після Covid цього року здебільшого не матеріалізувався.

Тим не менш, у листопаді Китай ще більше скотився до дефляції, тоді як ділова активність залишалася слабкою, а роздрібний продаж зріс менше, ніж очікувалося.

Що стосується корпоративних новин, акції H&M впали на 0,4% після того, як другий за величиною у світі ритейлер модного одягу повідомив про 4% падіння продажів у вересні-листопаді, що є найбільшим спадом із третього кварталу 2022 року.

H&M здає позиції власнику Zara компанії Inditex), яка в середу повідомила про 15-процентне зростання продажів за дев'ять місяців lj ;jdnyz і про 14-процентне зростання протягом наступних шести тижнів.
За матеріалами: investing.com
 

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