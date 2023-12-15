Фінансові новини
- |
- 15.12.23
- |
- 15:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європейські акції продовжують ралі після рішення ФРС; Продажі H&M розчарували
12:27 15.12.2023 |
Європейські фондові ринки зростають у п'ятницю, продовжуючи ралі після рішення ФРС, навіть після обережнішої позиції Європейського центрального банку та Банку Англії.
О 10:05 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,4% вище, CAC 40 у Франції торгувався з підвищенням на 0,4%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,2% .
І Європейський центральний банк, і Банк Англії у четвер зберегли свої відсоткові ставки без змін, як багато хто очікував, але вони також зберегли плани щодо збереження жорсткої політики для боротьби з інфляцією наступного року, яка все ще залишається вищою за цільовий показник.
ЄЦБ заявив, що пом'якшення політики навіть не обговорювалося на дводенному засіданні, Банк Англії заявив, що ставки залишаться високими протягом "тривалого періоду", а центральний банк Норвегії навіть підвищив ставки.
Це контрастує з розворотом ФРС у бік зниження ставок, але настрої залишаються оптимістичними на фоні надій, що домінуюча економіка США досягне м'якої посадки наступного року, що призведе до зростання економіки інших країн світу.
У п'ятницю вийде безліч економічних даних щодо Європи, які допоможуть інвесторам замислитися, оскільки тиждень добігає кінця і наближається період свят.
Споживчі ціни у Франції у листопаді впали на 0,2% порівняно з попереднім місяцем, річне зростання склало 3,5%. Також заплановано аналогічні дані із Італії.
Також вийдуть грудневі дані PMI для Франції, Німеччини, Великобританії та єврозони загалом, які мають дати натяк на ймовірність регіональної рецесії наприкінці року.
Раніше в п'ятницю з Китаю надійшли деякі позитивні новини: промислове виробництво в листопаді зросло на 6,6% у річному вирахуванні, що більше, ніж очікувалося, і вказує на деяку стійкість після того, як економічний підйом країни після Covid цього року здебільшого не матеріалізувався.
Тим не менш, у листопаді Китай ще більше скотився до дефляції, тоді як ділова активність залишалася слабкою, а роздрібний продаж зріс менше, ніж очікувалося.
Що стосується корпоративних новин, акції H&M впали на 0,4% після того, як другий за величиною у світі ритейлер модного одягу повідомив про 4% падіння продажів у вересні-листопаді, що є найбільшим спадом із третього кварталу 2022 року.
H&M здає позиції власнику Zara компанії Inditex), яка в середу повідомила про 15-процентне зростання продажів за дев'ять місяців lj ;jdnyz і про 14-процентне зростання протягом наступних шести тижнів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
|Орбан заблокував нові бюджетні видатки ЄС з 50 млрд для України: буде новий саміт у січні
|Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
|Лідери ЄС підтримують збільшення фонду, з якого допомагають Україні зброєю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Іпотечне кредитування активізувалося в регіонах
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 37,0334 грн/$1
|Нова пошта почала випускати платіжні картки
|Європейські акції продовжують ралі після рішення ФРС; Продажі H&M розчарували
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 15.12.23
|Нацбанк планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA
Бізнес
|Норвезькі профспілки підтримали шведських колег у страйку проти Tesla
|Dacia Duster: кросовер еволюціонував у нове покоління
|Аналіз крові покаже, як швидко старіють наші органи
|AMD представила нові чипи для завдань ШІ: Instinct MI300X та Instinct M1300A для ЦОД та Ryzen 8040 для ноутбуків
|Поставки Tesla до Швеції можуть бути заблоковані
|Ілон Маск шукає $1 млрд інвестицій для xAI — власної компанії зі штучного інтелекту
|Microsoft може запропонувати платні оновлення безпеки для Windows 10. Це для Copilot