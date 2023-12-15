Нацбанк планує приєднання України до Єдиної зони платежів в євро SEPA

Національний банк у 2024 році планує ініціювати процес приєднання України до Єдиної зони платежів в євро (SEPA).

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний у своєму Facebook.

14 грудня Європейська Рада прийняла рішення про початок переговорів про вступ України в ЄС.

Пишний наголосив, що метою Нацбанку є забезпечення досягнення відповідності національної системи регулювання та нагляду у сфері фінансових послуг європейським нормам і стандартам через імплементацію відповідного законодавства ЄС.

"Так, ми суттєво просунулися в удосконаленні законодавства для небанківського сектору і вже з початку наступного року починається перехідний період для страхового ринку, який у підсумку має привести нас до повної відповідності європейським стандартам регулювання і нагляду", - додав він.

Також регулятор підтримуватиме високий темп модернізації банківського законодавства. Зараз у нас на черзі удосконалення вимог до структури капіталу банків, що додатково підвищить надійність нашої банківської системи.

"Також ми провели ґрунтовну підготовчу роботу та в наступному році плануємо ініціювати процес приєднання України до Єдиної зони платежів в євро (SEPA), що дасть змогу нам зробити ще один крок в напрямі фінансової євроінтеграції", - додав він.