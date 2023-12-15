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Рефінансування програми «Доступні кредити»: Україна отримала від KfW грант на €50 мільйонів

09:08 15.12.2023 |

Фінанси, Економіка

 

У межах програми державної підтримки «Доступні кредити 5-7-9%» Україна отримала грант у 50 млн євро від Кредитної установи для відбудови (KfW).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Кошти будуть спрямовані на рефінансування витрат за Програмою державної підтримки «Доступні кредити 5-7-9%», що дозволить й надалі забезпечувати доступ малому і середньому бізнесу України до пільгового кредитування", - йдеться в повідомленні.

Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%» реалізується Фондом розвитку підприємництва, що надає фінансову підтримку українському бізнесу, яка спрямована на його відновлення та розвиток в умовах воєнного стану.

"Підтримка малого і середнього бізнесу є одним із пріоритетів Уряду України та здійснюється завдяки державній програмі «Доступні кредити 5-7-9%». Фінансова допомога, від KfW дозволяє продовжувати забезпечення українського бізнесу доступним фінансуванням, що в свою чергу сприятиме їх розвитку, створенню нових робочих місць та зростанню економіки країни в умовах повномасштабної війни", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Як повідомлялось, кредитна установа для відбудови (KfW), за дорученням німецького Федерального міністерства економічного розвитку та співробітництва (BMZ), уклала з Фондом розвитку підприємництва (ФРП) угоду про грант у сумі до 1 млн євро з метою фінансування комплексної реформи ФРП.
Ключові теги: кредит
 

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