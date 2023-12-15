Ціни на золото піднімаються вище за $2000 за долар

Ціни на золото трохи зросли на азіатських торгах у п'ятницю, піднявшись вище за ключові рівні після того, як «голубині» сигнали Федеральної резервної системи викликали різке падіння долара і прибутковості казначейських облігацій.

Жовтий метал відновився після нещодавніх втрат цього тижня після того, як ФРС заявила, що завершила підвищення процентних ставок і розгляне можливість зниження процентних ставок у 2024 році.

Долар впав до чотиримісячного мінімуму після рішення ФРС, тоді як прибутковість казначейських облігацій впала за всіма напрямками, а ставка за 10-річними облігаціями опустилася нижче за 4%.

Золото виграло від цієї угоди, оскільки перспектива зниження ставок підвищила привабливість жовтого металу. Нижчі відсоткові ставки також знижують альтернативну вартість інвестицій у золото, яке не пропонує жодної прибутковості та зумовлене в основному настроями та попитом на безпечну гавань.

Спотове золото о 07:25 EET стабілізувалося на рівні $2036,83 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото, що закінчується, у лютому зросли на 0,3% до $2050,95 за унцію. Обидва інструменти зросли цього тижня на 1,6-2%.

Але ціни на золото все ще торгувалися значно нижчими за рекордний максимум у більш ніж 2100 доларів, досягнутого на початку цього місяця.

Ринки тепер розмірковували, коли саме центральний банк почне знижувати відсоткові ставки. Ціни на ф'ючерси на дії ФРС вказують на більш ніж 70% ймовірність того, що банк знизить ставки на 25 базисних пунктів у березні 2024 року.

Goldman Sachs очікує, що банк знизить ставки на 25 базисних пунктів тричі, на трьох засіданнях поспіль, починаючи з березня 2024 року.

Зниження ставок також відбувається на тлі оптимізму, що зростає, з приводу м'якої посадки економіки США, хоча будь-які ознаки економічної стійкості - особливо в галузі інфляції та ринку праці - можуть затримати зниження ставок ФРС.

У той час як золото може виграти від нижчих відсоткових ставок, покращення схильності до ризику також потенційно може переманити капітал з жовтого металу до більш ризикованих та високоприбуткових активів.

Серед промислових металів ціни на мідь у п'ятницю зміцнилися, отримавши підтримку більш слабкого долара і деяких позитивних сигналів з боку провідного імпортера Китаю.

Ф'ючерси на мідь з терміном погашення у березні зросли на 0,3% до $3,8857 за фунт і цього тижня чекали на невелике зростання.

Китайські дані показали, що промислове виробництво у листопаді зросло більше, ніж очікувалося, що вказує на відновлення деяких аспектів економіки. Однак дані щодо роздрібних продажів та інвестицій в основний капітал не виправдали очікувань.

Але настрої до Китаю також посилилися завдяки тому, що Народний банк влив в економіку близько 1,45 трильйона юанів (200 мільярдів доларів) через свою середньострокову кредитну лінію в п'ятницю.

Вливання також вказує на те, що НБК збереже базову ставку за кредитами на рекордно низькому рівні наступного тижня, прагнучи сприяти відновленню економіки.