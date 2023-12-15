Азіатські фондові індекси продовжують ралі після рішення ФРС, дані щодо Китаю пропонують деяку підтримку

Більшість азіатських акцій різко зросли в п'ятницю, продовжуючи недавнє зростання після «голубиних» сигналів Федеральної резервної системи, тоді як деякі позитивні економічні показники Китаю також сприяли настроям.

Технологічні індекси показали найкращі результати за день, оскільки очікування зниження процентних ставок у США у 2024 році призвели до зниження прибутковості казначейських облігацій. Гонконгський індекс Hang Seng доклав найбільших сусиль до цього зростання, піднявшись на 3,5% завдяки зростанню акцій великовагових технологічних компаній.

Регіональні акції також отримали позитивні сигнали від сильного закриття торгів на Волл-стріт напередодні ввечері, при цьому фондові індекси США торгуються близько до рекордних максимумів, відбиваючи «голубиний» прогноз ФРС.

Ширші китайські ринки також зросли: індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 зріс на 1%, а Shanghai Composite додав 0,6% після того, як дані показали, що промислове виробництво в Китаї зросло більше, ніж очікувалося, у листопаді.

На китайських акціях також спостерігалися активні вигідні покупки: індекс CSI 300 відновився майже з п'ятирічного мінімуму. Настрій щодо Китаю був підірваний низкою слабких економічних показників в останні місяці, оскільки відновлення економіки після COVID не здійснилося.

Слабкі дані по роздрібним продажам та інвестиціям в основний капітал вказують на слабкість, що зберігається, в деяких аспектах китайської економіки.

Але Пекін, як і раніше, прихильний до своїх зусиль з монетарного стимулювання. Народний банк Китаю в п'ятницю влив в економіку близько 1,45 трлн юанів (200 мільярдів доларів) через свою середньострокову кредитну лінію.

Цей крок також свідчить про те, що НБК планує зберегти наступного тижня базову ставку за кредитами незмінною на рекордно низькому рівні.

Ширші азіатські ринки зросли, збільшивши прибуток у порівнянні з попередньою сесією, оскільки ФРС заявила про зниження ставок у 2024 році. Цей крок вказує на покращення глобального рівня ліквідності, що неминуче призведе до збільшення потоків капіталу на ризиковані ринки.

Ринки прогнозують зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів уже у березні 2024 року.

Японський індекс Nikkei 225 додав 1,1%, зосередивши увагу на засіданні Банку Японії у вівторок. Очікується, що центральний банк збереже свою ультра-голубину позицію, представляючи позитивний прогноз для місцевих акцій.

Дані в п'ятницю показали, що виробнича активність у Японії на початку грудня скоротилася більше, ніж очікувалося, тоді як активність у секторі послуг покращала.

Австралійський індекс ASX 200 додав 1% завдяки загальному зростанню, а південнокорейський KOSPI виграв від гри у сфері технологій, піднявшись на 0,9%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказують на позитивне відкриття, індекс продовжить зростання після досягнення рекордних максимумів у четвер.

Індекс Nifty знаходився на рекордно високому рівні в 21 182,70 пункту, відзначивши значне зростання за останні два тижні на тлі оптимізму, що росте, з приводу індійської економіки.

Країна є найбільш зростаючою великою економікою, і цей розвиток відбувся під керівництвом правлячої партії БДП. На початку цього місяця БДП здобула три ключові перемоги на виборах у штаті, що підготувало партію до сильних загальних виборів у 2024 році.