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Долар падає, оскільки «голубина» політика ФРС позбавляє його ваги
08:12 15.12.2023 |
У п'ятницю долар впав поблизу чотиримісячного мінімуму через зростаючі перспективи зниження процентних ставок у США наступного року, тоді як євро і фунт знайшли підтримку, оскільки центральні банки підтвердили необхідність того, щоб ставки залишалися високими якомога довше.
На тижні, насиченому діями центральних банків, трейдери виявили більше ясності щодо того, коли зниження відсоткових ставок ймовірне, після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл заявив на засіданні в середу, що посилення грошово-кредитної політики, ймовірно, завершено, і обговорення зниження відсоткових ставок «знаходиться в полі зору».
Прогнози щодо ФРС передбачають скорочення ставок наступного року на 75 базисних пунктів, порівняно з поточним рівнем.
Це призвело до значного падіння долара США проти конкурентів: індекс долара становив 102,05, що неподалік чотиримісячного мінімуму в 101,76, якого він досяг у четвер. Індекс знизився на 1,9% і знаходиться на шляху до різкого тижневого зниження з липня.
У четвер Європейський центральний банк та Банк Англії виступили проти ставок на неминуче зниження відсоткових ставок та підтвердили свою увагу до боротьби з інфляцією, що допоможе підняти євро та фунт.
Євро торгувався на рівні $1,0983, трохи нижче за $1,1009, двотижневого максимуму, якого він досяг у четвер. Єдина валюта цього тижня зросла на 2%, що стало найбільшим зростанням за чотири тижні.
Останній раз фунт стерлінгів торгувався на рівні $1,2752, знизившись на 0,11% за день, піднявшись на 1,1% і досягнувши чотиримісячного піку $1,2793 у четвер.
Кріс Вестон, керівник дослідницького відділу Pepperstone, сказав, що після виступів центробанків ринок переніс терміни скорочень, очікуваних у 2024 році.
«Ми знали, що 2024 рік стане роком нормалізації політики, але час і дата початку стали предметом суперечок, що зростають», - сказав Вестон, додавши, що в березні ринки очікують, що більшість центральних банків почнуть пом'якшувати свою грошово-кредитну політику.
За даними CME FedWatch tool, в даний час ринки оцінюють 75% ймовірність зниження ставки ФРС в березні. Вони також передбачають зниження ставок на 150 базисних пунктів до грудня 2024 року.
На думку Вестона з Pepperstone, ЄЦБ має більше можливостей, ніж більшість інших країн, з урахуванням низьких темпів зростання і швидкого зниження інфляції.
«Однак опір з боку (президента ЄЦБ) Лагард та її колег наводить на думку про терміни початкового пом'якшення політики - можливо, саме цьому бажано підтримувати сильну валюту, щоб обмежити інфляцію, що імпортується».
Тим часом японська єна ослабла на 0,20% до 142,16 за долар в ході азіатських торгів, піднявшись на 0,7% і торкнувшись в четвер максимуму за чотири з половиною місяці перед засіданням Банку Японії наступного тижня.
Азіатська валюта зросла на 2% цього тижня і перебуває на шляху до найбільшого тижневого зростання по відношенню до долара з липня.
Очікування виходу Банку Японії зі своєї вкрай м'якої грошово-кредитної політики згасли, оскільки центральний банк, швидше за все, завершить рік як один із наймиролюбніших у світі.
У центрі уваги ринку будуть будь-які натяки, які губернатор Кадзуо Уеда може запропонувати на своєму брифінгу після засідання про термін виходу з негативних процентних ставок.
В інших країнах австралійський долар зріс на 0,06% до $0,670, а новозеландський долар подешевшав на 0,03% до $0,620.
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