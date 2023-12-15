Індекс S&P 500 закрився зростанням, оскільки інвестори зробили ставку на нижчі ставки

Індекс S&P 500 закрився в четвер підвищенням на тлі оптимізму з приводу того, що ставки за позиками знизяться наступного року після «голубини» політики Федеральної резервної системи.

Більшість сесії торги були змішаними: Apple відмовилася від прибутку після досягнення внутрішньоденного рекордного максимуму.

Акції Tesla виросли, перейшовши з рук в руки на суму понад 37 мільярдів доларів.

Сектори, які показали цього року найгірші результати, також зросли, включаючи енергетику та нерухомість.

За попередніми даними, індекс S&P 500 додав 12,37 пунктів, або 0,26%, завершивши торги на позначці 4719,46 пунктів, а Nasdaq Composite додав 27,60 пунктів, або 0,17%, до 14759,54 пунктів. Промисловий індекс Dow Jones зріс на 162,53 пунктів, або 0,44%, до 37 252,77.

У середу ФРС, як і очікувалося, залишила відсоткові ставки без змін, а голова Джером Пауелл заявив, що історичне посилення грошово-кредитної політики, ймовірно, закінчилося, оскільки інфляція падає швидше, ніж очікувалося, і дискусії про скорочення вартості запозичень вийдуть на перший. план».

Інвестори уважно стежили за прибутковістю 10-річних казначейських облігацій, яка впала нижче за 4% вперше з початку серпня після заяви ФРС. Востаннє вони знижувалися на 3,94%.

«Ринок за будь-якими мірками та будь-якими показниками перекуплений і перекуплений, і очікується консолідація чи пауза, особливо після вчорашнього стрибка», - сказав Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег LPL Financial у Шарлотті, Північна Кароліна.

«Хоча ринок святкує нижчі ставки, він може поставити питання, чому прибутковість нижче 4%», оскільки інвестори оцінюють економічні перспективи, додала вона.

Акції Adobe впали після того, як виробник Photoshop прогнозував річний і квартальний дохід нижче за прогнози.

Роздрібний продаж у США несподівано зріс у листопаді, оскільки жваво розпочався сезон святкових покупок, що ще більше послабило побоювання з приводу рецесії, повідомило у четвер Міністерство торгівлі.