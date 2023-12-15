Фінансові новини
- |
- 15.12.23
- |
- 11:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Індекс S&P 500 закрився зростанням, оскільки інвестори зробили ставку на нижчі ставки
07:55 15.12.2023 |
Індекс S&P 500 закрився в четвер підвищенням на тлі оптимізму з приводу того, що ставки за позиками знизяться наступного року після «голубини» політики Федеральної резервної системи.
Більшість сесії торги були змішаними: Apple відмовилася від прибутку після досягнення внутрішньоденного рекордного максимуму.
Акції Tesla виросли, перейшовши з рук в руки на суму понад 37 мільярдів доларів.
Сектори, які показали цього року найгірші результати, також зросли, включаючи енергетику та нерухомість.
За попередніми даними, індекс S&P 500 додав 12,37 пунктів, або 0,26%, завершивши торги на позначці 4719,46 пунктів, а Nasdaq Composite додав 27,60 пунктів, або 0,17%, до 14759,54 пунктів. Промисловий індекс Dow Jones зріс на 162,53 пунктів, або 0,44%, до 37 252,77.
У середу ФРС, як і очікувалося, залишила відсоткові ставки без змін, а голова Джером Пауелл заявив, що історичне посилення грошово-кредитної політики, ймовірно, закінчилося, оскільки інфляція падає швидше, ніж очікувалося, і дискусії про скорочення вартості запозичень вийдуть на перший. план».
Інвестори уважно стежили за прибутковістю 10-річних казначейських облігацій, яка впала нижче за 4% вперше з початку серпня після заяви ФРС. Востаннє вони знижувалися на 3,94%.
«Ринок за будь-якими мірками та будь-якими показниками перекуплений і перекуплений, і очікується консолідація чи пауза, особливо після вчорашнього стрибка», - сказав Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег LPL Financial у Шарлотті, Північна Кароліна.
«Хоча ринок святкує нижчі ставки, він може поставити питання, чому прибутковість нижче 4%», оскільки інвестори оцінюють економічні перспективи, додала вона.
Акції Adobe впали після того, як виробник Photoshop прогнозував річний і квартальний дохід нижче за прогнози.
Роздрібний продаж у США несподівано зріс у листопаді, оскільки жваво розпочався сезон святкових покупок, що ще більше послабило побоювання з приводу рецесії, повідомило у четвер Міністерство торгівлі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
|Орбан заблокував нові бюджетні видатки ЄС з 50 млрд для України: буде новий саміт у січні
|Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
|Лідери ЄС підтримують збільшення фонду, з якого допомагають Україні зброєю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рефінансування програми «Доступні кредити»: Україна отримала від KfW грант на €50 мільйонів
|Ціни на золото піднімаються вище за $2000 за долар
|Азіатські фондові індекси продовжують ралі після рішення ФРС, дані щодо Китаю пропонують деяку підтримку
|Долар падає, оскільки «голубина» політика ФРС позбавляє його ваги
|Індекс S&P 500 закрився зростанням, оскільки інвестори зробили ставку на нижчі ставки
|Банки зберігають потенціал для чистої купівлі ОВДП за збереження ринкової пропозиції - НБУ
Бізнес
|Норвезькі профспілки підтримали шведських колег у страйку проти Tesla
|Dacia Duster: кросовер еволюціонував у нове покоління
|Аналіз крові покаже, як швидко старіють наші органи
|AMD представила нові чипи для завдань ШІ: Instinct MI300X та Instinct M1300A для ЦОД та Ryzen 8040 для ноутбуків
|Поставки Tesla до Швеції можуть бути заблоковані
|Ілон Маск шукає $1 млрд інвестицій для xAI — власної компанії зі штучного інтелекту
|Microsoft може запропонувати платні оновлення безпеки для Windows 10. Це для Copilot