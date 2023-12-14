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НБУ обговорює можливість зняття обмежень на репатріацію нових дивідендів - заступник голови
Національний банк України (НБУ) в рамках валютної лібералізації одпрацьовує можливість репатріації нових дивідендів, щоб стимулювати інвестиції в економіку, повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.
"Бізнес повинен інвестувати в Україну, і для бізнесу вкрай важливо отримувати дивіденди. Ми опрацьовуємо питання лібералізації щодо нових дивідендів. Які важливі передумови для цього рішення? Ми розуміємо кількісний аспект цього рішення, тому будемо виходити з рівня міжнародних резервів, ритмічності міжнародної допомоги під час ухвалення цього рішення", - сказав він під час пресконференції в четвер.
Гелетій зазначив, що центробанк також враховує параметри фінансової стабільності та інфляції, коли обговорює рішення щодо валютної лібералізації.
"Ми невдовзі перейдемо, я сподіваюся, до практичної реалізації другого етапу. Це питання лібералізації щодо торговельного фінансування, це виплати відсотків за кредитами для бізнесу. Це значні обсяги, для того щоб рухатися по цих лібералізаційних заходах, ми повинні мати належний обсяг резервів", - додав Гелетій.
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