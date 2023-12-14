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Нацбанк не бачить підстав для «друку» грошей

15:57 14.12.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Національний банк наразі не бачить підстав для емісійного фінансування, але не виключає його необхідності в майбутньому.

Про це сказав голова НБУ Андрій Пишний під час пресбрифінгу.

"Ми не вбачаємо підстав для відновлення монетарного фінансування. Так ми бачимо, що ризики ритмічності фінансування реалізувалися до певної міри. Разом з цим відбувся другий успішний перегляд програми МВФ. Фундаментом програми є запевнення донорської коаліції щодо надання достатнього рівня фіндопомоги, щоб збалансувати бюджет", - зазначив очільник регулятора.

Він додав, що на майбутнє в НБУ розглядатимуть ситуацію з огляду на ті виклики, які будуть стояти, та напрацьовувати варіанти рішення.

Голова НБУ підкреслив, що відповідно до поточних домовленостей між Нацбанком та Мінфіном, повернення до грошової емісії - це крайній захід.
За матеріалами: Економічна правда
 

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