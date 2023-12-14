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АНАЛІТИКА

Голова Нацбанку пояснив невелике ослаблення гривні в останні дні сезонністю

15:50 14.12.2023 |

Фінанси

 

Голова Національного банку Андрій Пишний пояснює невелике ослаблення гривні останніми днями сезонними факторами.

"Наразі ми є свідками вже звичайного в довоєнний час для нас процесу сезонності, коли під кінець року потреба у валюті зростає. Відбувається освоєння тих витрат, які накопичуються протягом року. Зазвичай їх не встигають реалізовувати", - сказав він під час пресбрифінгу в четвер у Києві.

Пишний наголосив, що це те, до чого Нацбанк і прагнув, перейшовши на режим керованої гнучкості курсу - повернення валютного ринку до звичайного режиму.

"Що ми спостерігаємо з боку чистого попиту щодо безготівкових операцій клієнтів: у жовтні він становив $97 млн, у листопаді - $61 млн, із третьої декади листопада ми спостерігаємо збільшення. А в грудні середній показник - $70 млн. Збільшення попиту зумовлює більш активну участь НБУ на ринку", - зазначив заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Як повідомлялося, НБУ за підсумками торгів 13 грудня опустив офіційний курс гривні ще на 0,1% - до мінімального в її історії рівня 37,0245 грн/$1. Від початку тижня зниження курсу становило майже 1%, однак завдяки його зміцненню до 36,0143 грн/$1 у двадцятих числах листопада з моменту переходу Нацбанку до режиму керованої гнучкості 3 жовтня ослаблення курсу національної валюти становило лише трохи більше ніж 1,2%, або 45,6 копійок за долар.

На готівковому ринку 12 грудня гривня після кількох днів зниження сумарно приблизно на 30 коп. навіть зміцнилася на кілька копійок - до рівня 37,65 грн/$1. У такий спосіб зняття Нацбанком 1 грудня обмежень для банків і фінкомпаній на продаж готівкової валюти населенню привело до помітного скорочення спреду між курсами на міжбанку і в обмінниках.

Чистий продаж Нацбанку в листопаді знизився до $2,46 млрд із $3,34 млрд у жовтні і $2,69 млрд у вересні. Однак скорочення зовнішнього фінансування до $2,04 млрд призвело до зменшення міжнародних резервів четвертий місяць поспіль - на 0,5%, або на $187,8 млн, до $38 млрд 785,2 млн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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