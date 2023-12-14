Долар різко дешевшає до євро, єни та фунта після засідань ФРС і Банку Англії

Долар США різко дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів на підсумках засідання Федеральної резервної системи (ФРС), які показали несподівано "голубиний" настрій керівників американського ЦБ.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,56%, ширший WSJ Dollar Index - 0,64%.

У середу Федрезерв очікувано зберіг базову процентну ставку за федеральними кредитними коштами (federal funds rate) на рівні 5,25-5,5% річних.

Оприлюднений за підсумками засідання точковий графік прогнозів (dot plot) - діаграма, що відображає індивідуальні очікування членів ради керівників ФРС і голів федеральних резервних банків (ФРБ) щодо процентних ставок, - показав, що 11 із 19 керівників американського ЦБ очікують зменшення ставки у 2024 році принаймні на 75 базисних пунктів (б.п.). П'ятеро розраховують, що ставку буде опущено щонайменше на 100 б.п.

Медіанний прогноз керівників ФРС передбачає зниження ставки на 75 б.п. до кінця 2024 року.

Голова Федрезерву Джером Павелл заявив на пресконференції за підсумками засідання, що ЦБ, імовірно, завершив поточний цикл посилення політики.

За даними CME FedWatch, шанси на те, що ФРС знизить ставку принаймні на 25 б.п. у березні 2024 року, ринок тепер оцінює у 88,6% проти 63% тижнем раніше.

Експерти Goldman очікують, що Федрезерв опустить ставку в березні, травні та червні, щоразу на 25 б.п. Надалі ЦБ знижуватиме ставку раз на квартал і доведе її до 3,25-3,5%.

Пара євро/долар за даними на 14:20 кч торгується на рівні $1,0933 порівняно з $1,0875 на закриття попередньої сесії.

Підсумки засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ) буде підбито о 15:15 EET у четвер. О 15:45 EET розпочнеться пресконференція президентки ЄЦБ Крістін Лагард.

Експерти вважають, що ЄЦБ збереже всі три ставки на колишніх рівнях. При цьому ринок очікує зниження регулятором прогнозів інфляції та зростання ВВП єврозони.

Курс фунта до долара піднявся до $1,2714 з $1,2619 напередодні. Банк Англії в четвер залишив базову процентну ставку на рівні 5,25% річних. За збереження ставки проголосували шестеро з дев'яти членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC), троє виступили за її підвищення на 25 базисних пунктів (б.п.), ідеться в повідомленні британського ЦБ, оприлюдненому за підсумками засідання.

Пара долар/єна за даними на 14:20 кч торгується на рівні 141,71 єни проти 142,89 єни на закриття ринку в середу.

Пара долар/юань торгується на рівні 7,1126 юаня проти 7,1727 юаня напередодні.