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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 36,9806 грн/$1
12:45 14.12.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 14 грудня 2023 року.
|Показник
|13.12.2023
|14.12.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|37.0243
|36.9806
|-0.12
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 14 листопада - 37,0245 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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