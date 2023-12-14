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Ціни на золото злетіли понад $2000, оскільки ФРС сигналізує про зниження ставок у 2024 році
08:34 14.12.2023 |
Ціни на золото зросли вище за ключові рівні на азіатських торгах у четвер, продовжуючи зростання в порівнянні з попередньою сесією після того, як Федеральна резервна система заявила, що завершила підвищення відсоткових ставок, і прогнозувала зниження вартості запозичень у 2024 році.
Центральний банк зберіг ставки без змін, як багато хто очікував, і заявив, що, швидше за все, знизить процентні ставки в 2024 році більше, ніж очікувалося, пославшись на явний прогрес у поверненні інфляції у межі річного цільового показника 2%.
Цей крок викликав широкі спекуляції щодо потенційних термінів скорочення ставок ФРС, а також спровокував різкі втрати долара, який наблизився до чотиримісячного мінімуму.
Золото виграло від цієї угоди, повернувши собі бажаний рівень $2000 за унцію, оскільки перспектива зниження процентних ставок у США підвищила привабливість жовтого металу.
Спотове золото о 06:50 EET зросло на 0,2% до $2031,88 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото з терміном дії в лютому зросли більш ніж на 2% до $2046,45 за унцію.
Тим не менш, жовтий метал залишався значно нижчим за рекордний максимум у понад 2100 доларів за унцію, досягнутого на початку цього місяця, оскільки ринки залишалися невпевненими в тому, коли саме ФРС почне знижувати ставки.
ФРС заявила, що відсоткові ставки зараз досягли піку в 5,4% і що центральний банк знизить ставку щонайменше тричі у 2024 році до 4,6%. Голова ФРС Пауелл заявив, що, хоча ще зарано оголошувати про перемогу над інфляцією, він все ж таки прогнозує нижчий прогноз інфляції на 2023 рік.
М'який сигнал ФРС викликав зростання спекуляцій щодо того, коли банк почне знижувати ставки. Ціни на ф'ючерси на фонди ФРС показали, що трейдери прогнозували понад 70% ймовірності того, що ФРС знизить ставку на 25 базисних пунктів у березні 2024 року.
Трейдери також розглядають можливість ще одного зниження на 25 базисних пунктів у травні з ймовірністю 67%.
Але невизначеність щодо зниження ставок, ймовірно, вгамує оптимізм у найближчі місяці, особливо з урахуванням того, що зміцнення економіки США все ще може спровокувати зростання інфляції. Останні дані показали, що інфляція індексу споживчих цін листопаді залишалася низькою, тоді як ринок праці також залишався сильним.
Вищі ставки збільшують альтернативну вартість інвестицій у золото і завдали удару по жовтому металу за останній рік.
Хоча перспектива зниження ставок також виникає на тлі зростання оптимізму з приводу м'якої посадки економіки США, будь-яке подальше погіршення глобальних економічних умов, особливо в Європі та Китаї, також може стимулювати попит на золото як безпечну гавань.
Серед промислових металів ціни на мідь у четвер не змінилися, оскільки постійні побоювання з приводу уповільнення економічного зростання в Китаї, найбільшому імпортері, значною мірою компенсували оптимізм зниження процентних ставок.
Ф'ючерси на мідь, що спливають у березні, впали на 0,1% до $3,8332 за фунт. Вони все ще перебували на підйомі на 1,3% із середи, хоча це було багато в чому пов'язане із слабшим доларом.
Занепокоєння щодо Китаю зберігається після серії слабких економічних показників за листопад, оскільки ринки побоюються уповільнення попиту на мідь. Китай ще більше скотився на територію дефляції, тоді як кредитна активність також залишалася млявою.
В даний час основна увага приділяється більшій кількості економічних сигналів з країни, які з'являться цієї п'ятниці - промислове виробництво та роздрібні продажі.
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