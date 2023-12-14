Долар падає після сигналу ФРС щодо зниження ставок наступного року

У четвер долар опинився під тиском після того, як останні економічні прогнози Федеральної резервної системи показали, що цикл підвищення процентних ставок добіг кінця і в 2024 році відбудеться зниження вартості запозичень.

І євро, і японська єна підскочили у відповідь: Європейський центральний банк (ЄЦБ) готується оголосити про своє політичне рішення пізніше у четвер, а Банк Японії оголосить про своє рішення наступного тижня.

Голова ФРС Джером Пауелл заявив на засіданні Федерального комітету з відкритого ринку (FOMC) у середу, що історичне посилення грошово-кредитної політики, ймовірно, закінчилося, і обговорення скорочення вартості запозичень з'являється «у полі зору». Політики були майже одностайні у своїх прогнозах, що вартість запозичень знизиться у 2024 році.

«Це величезна подія для ринків напередодні нового року, яка забезпечує таку необхідну ясність. А ясність у цьому випадку означала ризик», - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.

Новини про засідання FOMC, швидше за все, затьмарять майбутні економічні дані, що вийдуть до публікації наступного тижня даних про особисті споживчі витрати, залишаючи місце для «подальшого потенціалу зниження курсу долара США», додав він.

Індекс долара США, який вимірює курс долара щодо кошика валют, востаннє перебував на позначці 102,87 після падіння до 102,77 вночі.

За даними CME FedWatch tool, зараз ринки оцінюють ймовірність зниження ставки в березні приблизно 75% порівняно з 54% тижнем раніше.

Хоча нещодавні економічні дані посилили очікування того, що ФРС зможе досягти м'якої посадки економіки США, Пауелл залишив відкритим можливість діяти знову у разі потреби, зазначивши, що «економіка здивувала прогнозистів».

В даний час фокус ринку зміщується на низку рішень центральних банків, включаючи ЄЦБ та Банк Англії (BoE), Банк Норвегії та Національний банк Швейцарії.

Оскільки очікується, що ЄЦБ збереже ставки на стабільному рівні, більше уваги приділятиметься прогнозам ВВП та інфляції, «а також тому, чи буде і наскільки переконливо (президент ЄЦБ Христина) Лагард відштовхуватиме ціни на зниження, при цьому до вересня буде встановлена ціна у 100 (базисних пунктів)» "Національний банк Австралії написав у примітці старший економіст Тейлор Ньюджент.

Євро практично не змінився на рівні $1,0882 після зростання у середу. Востаннє фунт стерлінгів торгувався на рівні $1,2623.

Центральний банк Норвегії вважається єдиним банком, який потенційно може збільшити ставки. Існує також ризик, що ШНБ може припинити підтримку швейцарського франка на валютних ринках.

Єна, після нічного падіння долара, розташувалася значно вище, близько 142,80 єни за долар.

Очікування того, що Банк Японії може покласти край негативним процентним ставкам на своєму засіданні з грошово-кредитної політики 18-19 грудня, викликали стрибок японської валюти минулого тижня, але ці надії значно згасли після того, як Bloomberg повідомив у понеділок, що чиновники Банку Японії не бачать сенсу квапитись.

Наступного тижня тиск чинитиметься на голову Банку Японії Кадзуо Уеду, оскільки він, як очікується, збереже перспективи виходу, послаблюючи при цьому очікування неминучого кроку.