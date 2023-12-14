Індекс Dow закрився на рекордно високому рівні, оскільки ФРС сигналізує про зниження вартості запозичень у 2024 році

Промисловий індекс Dow Jones у середу досяг свого першого рекордного максимуму закриття з січня 2022 року, а індекси S&P 500 і Nasdaq зросли більш ніж на 1% кожен після того, як Федеральна резервна система дала сигнал про те, що її політика підвищення процентних ставок підходить до кінця і що вона очікує зниження вартости запозичень у 2024 році.

У своїй політичній заяві ФРС, як і очікувалося, також залишила відсоткові ставки на колишньому рівні, і майже одноголосно 17 із 19 представників ФРС прогнозували, що до кінця 2024 року облікова ставка знизиться.

Перед оголошенням індекси залишалися на колишньому рівні та швидко зросли після новини.

Акції різко пришвидчили зростання, оскільки голова ФРС Джером Пауелл заявив під час прес-конференції, що ФРС «малоймовірно» підвищуватиме ставки далі і що ФРС «дуже зосереджена на тому, щоб не зробити помилку, утримуючи ставки надто високими протягом надто довгого часу» .

З березня 2022 року ФРС підвищила ставку на 525 базисних пунктів, намагаючись приборкати інфляцію.

"Ця заява говорить нам про те, що ФРС бачить те, що ринки вже почали ігнорувати і що інфляція повернеться до норми без рецесії", - сказав Том Мартін, старший портфельний менеджер Globalt Investments в Атланті.

"Ми ніби сподівалися, що це буде саме так, але насправді не думали, що це так".

Перший рекордний максимум індексу блакитних фішок майже за два роки підтвердив, що він знаходиться на бугаєвому ринку з моменту падіння більш ніж на 20% до мінімуму закриття у вересні 2022 року, згідно із загальноприйнятим визначенням.

Денне ралі було масштабним: всі основні сектори індексу S&P 500 завершилися зростанням. Чутливі до відсоткових ставок сектори нерухомості та комунальних послуг, що входять до індексу S&P 500, зросли більш ніж на 3% кожен, що стало лідером зростання сектора. Індекс Russell 2000 компаній малої капіталізації зріс на 3,5%.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 512,3 пункту, або 1,4%, до 37 090,24, S&P 500 додав 63,39 пункту, або 1,37%, до 4 707,09, а індекс Nasdaq Composite додав 200, 57 пунктів, або 1,38%, до 14 733,96.

Індекси S&P 500 та Nasdaq досягли нових максимумів закриття року. Індекс S&P 500 з початку року збільшився на 22,6%, індекс Nasdaq за цей період зріс на 40,7%, а індекс Dow зріс на 11,9%.

Акції зростали протягом кількох тижнів на тлі думки, що ФРС, ймовірно, перестала підвищувати ставки і перейде до зниження ставок наступного року.

За даними Fedwatch LSEG, після заяви ФРС ф'ючерси на процентні ставки у США підвищили ймовірність травневого зниження ставки до 90% порівняно з 80% безпосередньо перед оголошенням.

Раніше в середу дані показали, що ціни виробників у США у листопаді несподівано не змінилися на тлі здешевлення енергоносіїв. У звіті, опублікованому у вівторок, споживчі ціни в США несподівано зросли у листопаді, оскільки зниження вартості бензину було більш ніж компенсовано підвищенням орендної плати.

Попри денну тенденцію, акції Pfizer впали на 6,7% після того, як виробник ліків прогнозував виручку в 2024 році нижче за очікування Уолл-стріт.

Обсяг на біржах США становив 14,35 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,04 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.

Число зростаючих випусків на Нью-Йоркській фондовій біржі перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 7,01 до 1; На Nasdaq співвідношення 3,18 до 1 було на користь зростаючих компаній.

Індекс S&P 500 встановив 89 нових 52-тижневих максимумів та 1 новий мінімум; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 195 нових максимумів та 147 нових мінімумів.