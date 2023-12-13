Ставки за гривневими кредитами в листопаді знизилися на 1,2-1,4 п.п., а обсяг кредитів зріс на 1,9% - НБУ

Середня ставка нових оформлених гривневих депозитів для корпоративного сектору знижується вчетверте поспіль: у листопаді вона опустилася на 0,3 відсоткового пункту (п.п.) - до 10,3%, тоді як для домогосподарств ставка залишилася на рівні близько 11,9% річних після зниження в жовтні на 0,4 п.п.

Згідно з даними НБУ на його сайті, прибутковість валютних депозитів для фізосіб у листопаді також залишилася незмінною - близько 1,0% річних, тоді як за депозитами юросіб вона збільшилася в середньому на 0,1 п.п. - до 0,6% річних.

Ставки міжбанківських кредитів, як вказав Нацбанк, у листопаді впали одразу на 1,4 п.п. - до 15,2% річних, зокрема овернайт - на 2,1 п.п., до 14,9% річних.

Що стосується обсягів депозитних вкладів, то юрособи наростили їх на 24,3 млрд грн, або на 2,1% - до 1 трлн 156 млрд грн, тоді як фізособи - на 25,8 млрд грн, або на 2,6%, до 1 трлн 30,3 млрд.

Населення збільшило депозити як у гривні - на 3,1%, до 682,5 млрд грн, так і у валюті - на 1,5%, до еквівалента 347,8 млрд грн, тоді як депозити юросіб у листопаді в гривні збільшилися на 4% - до 817,1 млрд грн, але водночас у валюті скоротилися на 2,1% - до 338,9 млрд грн.

Зростання кредитного портфеля, яке відновилося повільними темпами в липні, в листопаді прискорилося до 1,6%, або 15,9 млрд грн, внаслідок чого портфель сягнув 995,2 млрд грн порівняно з 1 трлн 7,6 млрд грн на початок року.

Таке зростання в листопаді було забезпечено як у роздрібному, так і в корпоративному сегменті. Зокрема, гривневі кредити населенню зросли на 3%, або 6,3 млрд грн - до 213,55 млрд грн, тоді як валютні знизилися на 0,5% - до еквівалента 12,3 млрд грн.

Кредити бізнесу в листопаді зросли як у національній валюті - на 1,4%, або 7,3 млрд грн, до 515,88 млрд грн, так і у валюті - на 1,4%, або 3,2 млрд грн, до 235,3 млрд грн.

Ставки за новими гривневими кредитами фізособам у листопаді знизилися з 34,8% до 33,4%, тоді як юрособам - з 19% до 17,7%. Ставка за валютними кредитами юрособам залишилася на рівні 7% річних.

Як повідомлялося, НБУ з 26 жовтня знизив облікову ставку з 20% до 16% річних, але залишив на колишньому рівні ставки за всіма операціями з банками: за ДС "овернайт" - 16%, за 3-міс. ДС - 20% і ставку рефінансування - 22%.

Інфляція в Україні в річному вимірі за підсумками листопада сповільнилася до 5,1% з 5,3% за підсумками жовтня і 7,1% за підсумками вересня.

