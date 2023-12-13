Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ставки за гривневими кредитами в листопаді знизилися на 1,2-1,4 п.п., а обсяг кредитів зріс на 1,9% - НБУ

17:15 13.12.2023 |

Фінанси

 

Середня ставка нових оформлених гривневих депозитів для корпоративного сектору знижується вчетверте поспіль: у листопаді вона опустилася на 0,3 відсоткового пункту (п.п.) - до 10,3%, тоді як для домогосподарств ставка залишилася на рівні близько 11,9% річних після зниження в жовтні на 0,4 п.п.

Згідно з даними НБУ на його сайті, прибутковість валютних депозитів для фізосіб у листопаді також залишилася незмінною - близько 1,0% річних, тоді як за депозитами юросіб вона збільшилася в середньому на 0,1 п.п. - до 0,6% річних.

Ставки міжбанківських кредитів, як вказав Нацбанк, у листопаді впали одразу на 1,4 п.п. - до 15,2% річних, зокрема овернайт - на 2,1 п.п., до 14,9% річних.

Що стосується обсягів депозитних вкладів, то юрособи наростили їх на 24,3 млрд грн, або на 2,1% - до 1 трлн 156 млрд грн, тоді як фізособи - на 25,8 млрд грн, або на 2,6%, до 1 трлн 30,3 млрд.

Населення збільшило депозити як у гривні - на 3,1%, до 682,5 млрд грн, так і у валюті - на 1,5%, до еквівалента 347,8 млрд грн, тоді як депозити юросіб у листопаді в гривні збільшилися на 4% - до 817,1 млрд грн, але водночас у валюті скоротилися на 2,1% - до 338,9 млрд грн.

Зростання кредитного портфеля, яке відновилося повільними темпами в липні, в листопаді прискорилося до 1,6%, або 15,9 млрд грн, внаслідок чого портфель сягнув 995,2 млрд грн порівняно з 1 трлн 7,6 млрд грн на початок року.

Таке зростання в листопаді було забезпечено як у роздрібному, так і в корпоративному сегменті. Зокрема, гривневі кредити населенню зросли на 3%, або 6,3 млрд грн - до 213,55 млрд грн, тоді як валютні знизилися на 0,5% - до еквівалента 12,3 млрд грн.

Кредити бізнесу в листопаді зросли як у національній валюті - на 1,4%, або 7,3 млрд грн, до 515,88 млрд грн, так і у валюті - на 1,4%, або 3,2 млрд грн, до 235,3 млрд грн.

Ставки за новими гривневими кредитами фізособам у листопаді знизилися з 34,8% до 33,4%, тоді як юрособам - з 19% до 17,7%. Ставка за валютними кредитами юрособам залишилася на рівні 7% річних.

Як повідомлялося, НБУ з 26 жовтня знизив облікову ставку з 20% до 16% річних, але залишив на колишньому рівні ставки за всіма операціями з банками: за ДС "овернайт" - 16%, за 3-міс. ДС - 20% і ставку рефінансування - 22%.

Інфляція в Україні в річному вимірі за підсумками листопада сповільнилася до 5,1% з 5,3% за підсумками жовтня і 7,1% за підсумками вересня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,0245
  0,0384
 0,10
EUR
 1
 39,9217
  0,0159
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 11:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1121  0,05 0,14 37,7079  0,05 0,15
EUR 39,9771  0,07 0,18 40,7517  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0250  0,05 0,14 37,0450  0,05 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес