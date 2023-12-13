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НБУ послабив довідковий курс гривні до 37,0243 грн/$1
12:44 13.12.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 13 грудня 2023 року.
|Показник
|12.12.2023
|13.12.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|36.9784
|37.0243
|0.12
Дані: НБУ.
Курс НБУ на 13 листопада - 36,9861 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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