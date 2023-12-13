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Європейські акції зростають; Дані щодо економічного зростання Великобританії розчаровують напередодні засідання ФРС

12:18 13.12.2023 |

Фінанси

 

Європейські фондові ринки в середу торгувалися трохи вище, оскільки інвестори перетравили слабкі дані про зростання економіки Великобританії напередодні останнього цьогорічного засідання Федеральної резервної системи з визначення політики.

О 10:20 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,1% вище, CAC 40 у Франції торгувався з підвищенням на 0,1%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,1% .

Світові фондові ринки поки що переживають гарний грудень, додавши близько 1% за місяць у традиційно сильний період на тлі очікувань того, що найбільші центральні банки світу завершили свої тривалі цикли підвищення ставок.

Федеральна резервна система завершує своє дводенне засідання щодо політики пізніше в середу, і очікується, що вона збереже ставки без змін. У результаті в центрі уваги залишаться коментарі голови Джерома Пауелла про поточні умови та точковий графік майбутньої політики центрального банку, особливо після публікації даних щодо інфляції у США.

В даний час ринок розглядає великі шанси на зниження ставок влітку, і аналітики Goldman Sachs на вихідних висунули свій прогноз першого зниження ставок на третій квартал наступного року, порівняно з четвертим кварталом раніше.

Європейський центральний банк, Банк Англії, Швейцарський національний банк та Банк Норвегії слідують за ФРС цього тижня, ухваливши політичні рішення для всіх у четвер.

Останні економічні дані вказують на ймовірну рецесію в єврозоні в останньому кварталі року, а новини середи припускають, що Великобританія також матиме труднощі.

Британська економіка зменшилася у жовтні, при цьому валовий внутрішній продукт упав на 0,3% порівняно з вереснем, уперше з липня, коли ВВП скоротився у місячному вирахуванні, що підвищило ризик рецесії.

Промислове виробництво єврозони за жовтень буде опубліковано пізніше під час сесії, і очікується, що воно покаже місячне падіння на 0,3%, а у річному обчисленні - на 4,6%.
За матеріалами: investing.com
 

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