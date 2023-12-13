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Ціни на золото впали нижче за $2000 напередодні засідання ФРС, перспективи невизначені

08:49 13.12.2023 |

Фінанси

 

Ціни на золото коливалися нижче за ключові рівні в середу, оскільки ринки стали побоюватися недохідних активів перед завершенням останнього засідання Федеральної резервної системи цього року.

Нещодавні ознаки зміцнення ринку праці та стійка інфляція у США підірвали очікування того, що центральний банк знизить відсоткові ставки на початку 2024 року. Хоча очікується, що ФРС, як і раніше, збереже ставки пізніше в середу, її прогноз на 2024 рік залишається невизначеним.

Невизначеність щодо ФРС спровокувала різкі коливання цін на золото цього місяця: жовтий метал ненадовго досяг рекордного максимуму більш ніж у 2100 доларів за унцію, перш ніж почався важкий ступінь капітуляції.

Нещодавні втрати жовтого металу також призвели до того, що він втратив бажаний рівень 2000 доларів за унцію, особливо після того, як долар відновив свої позиції в очікуванні дій ФРС.

Спотове золото о 07:26 EET стабілізувалося на рівні $1979,06 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото з терміном, що минув, у лютому залишалися без змін на рівні $1993,70 за унцію.

Очікується, що центральний банк сьогодні збереже ставки без змін після завершення свого заключного засідання на 2023 рік.

Але будь-які сигнали голови ФРС Джерома Пауелла про динаміку ставок до 2024 року будуть у центрі уваги, особливо тому, що ринки побоюються потенційно агресивного прогнозу з боку голови центрального банку.

Пауелл в основному зберіг свою риторику про підвищення ставок у довгостроковій перспективі, але визнав значний прогрес у боротьбі з інфляцією цього року. Проте, у листопаді інфляція залишалася комфортно вищою за річний цільовий показник ФРС у 2%.

Будь-які яструбині сигнали з боку ФРС, ймовірно, ще більше розхитають ринки золота, особливо тому, що інвестори стали менш переконані, що підвищення ставок має відбутися до березня 2024 року.

Ціни на ф'ючерси на фонди ФРС показують 43% ймовірність зниження ставки в березні, що значно нижче 60% оцінки минулого тижня. Вищі ставки не обіцяють нічого хорошого для золота, оскільки вони збільшують альтернативну вартість інвестицій у зливки.

Серед промислових металів ціни на мідь продовжили зниження на тлі невеликого оптимізму з приводу найбільшого імпортера Китаю.

Ф'ючерси на мідь, що спливають у березні, впали на 0,4% до $3,7782 за фунт.

Ознаки посилення дефляції в Китаї призвели до важких втрат міді цього тижня, оскільки ринки побоювалися, що погіршення економічних умов у найбільшому імпортері міді у світі призведе до зниження попиту.

У той час як китайські чиновники пообіцяли більше заходів стимулювання для підтримки зростання, ціни на мідь і ширші ринки не відчули полегшення від їхніх коментарів з огляду на те, що цього року Пекін значною мірою затягував розгортання додаткових заходів підтримки.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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